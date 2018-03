Leticia Sabater protagoniza el momento más humillante en el debate de ‘Supervivientes’

Leticia Sabater volvió a dar la nota en el primer debate de ‘Supervivientes’. La ex superviviente ha sido una de las invitadas al plató, y allí ha coincidido con otros compañeros, con los que compartió buenos y malos momentos en Honduras. Sin embargo, ha sido una experiencia bastante desagradable.

Y es que después de un enfrentamiento con Alba Carrillo, en el que la modelo le ha dicho que tenía el pelo sucio, Nacho Montes ha querido hacerle una broma a Leticia y le ha tirado del pelo, revelando que llevaba peluca. Leticia, muy enfadada, se ha levantado de su sitio y ha dicho: “Por aquí no paso. No me hace gracia”.

Después del enfrentamiento, Leticia ha optado por levantarse, acercarse a Sandra Barneda y abandonar el plató, con su peluca, por supuesto.

Nacho Montes, que había declarado que solo era una broma, no parecía arrepentido en el plató de televisión, pero más tarde, escribía un tuit en su perfil oficial muy contundente: “Alucinando del poco humor televisivo que muestran algunos. Leticia y yo nos llevamos estupendamente y ha sido todo una broma en un tira y afloja, sin más. No hagáis un mundo porque ni ella ni yo lo hacemos y nos hemos reído juntos luego fuera de plató”.