La sorprendente advertencia de la ex mujer de Gustavo González

Gustavo González no gana para disgustos. Cuando su relación con María Lapiedra continúa siendo uno de los temas más comentados de ‘Sálvame’, ahora vuelve a aparecer su ex mujer, Toñi. Y es que según Kiko Hernández, el paparazzi recibió una llamada de su ex haciéndole una advertencia.

“Después del ‘Deluxe’ le dijo, ‘como la ‘fruta’ de tu novia me vuelva a nombrar en un plató de televisión, la que se sienta el próximo sábado y cuento todo soy yo'”, explica Kiko Hernández sobre el contundente mensaje que lanzó Toñi a Gustavo González en esa llamada telefónica.

María Lapiedra, que prefiere no hablar de la ex mujer de Gustavo González, ha declarado “puede ser” al ser preguntada sobre qué había de cierto en esa llamada.

La polémica continúa y los colaboradores de ‘Sálvame’ no se creen el comportamiento de su gran amigo. Tanto María Patiño no entienden el comportamiento del paparazzi y creen que Toñi no hablará en un plató de televisión. Gema López cree ver una doble intención en todo lo ocurrido y le ha declarado a María: “Gustavo te está utilizando para que la otra parte salte. Después de estos tres meses, ya no lo conozco”.