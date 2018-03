La respuesta de Terelu Campos a Diana Pinel

Terelu Campos se ha convertido en noticia de una manera indirecta. Y es que Diana Pinel, la madre de la fallecida Diana Quer, le pidió ayuda a través de las redes sociales para que firmara por la no derogación de la prisión permanente revisable: “Hola Terelu, soy la mamá de Diana Quer, tu hija es preciosa, y me ha recordado que el último cumple de Diani fueron sus 18… Creo que alguna de mis dos hijas la conoce, sólo te pediría que de la manera que te sea posible y si tú quieres, nos des tu apoyo a la NO DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, es por un futuro seguro para nuestros hijos. Gracias y te mando un abrazo y un beso para tu reina”.

La colaboradora de televisión ha contestado a la proposición de Diana Pinel a SEMANA: “Me he puesto en contacto con la madre de Diana. La contesté por privado. Por supuesto que apoyo la causa. Estoy totalmente a favor de la prisión permanente revisable. De hecho, yo he firmado para evitar su derogación. El padre de Diana Quer me envió la petición y se la devolví firmada. Considero que los partidos políticos que quieren suprimir la prisión permanente revisable se equivocan y van a pagar un alto precio en las urnas, porque la sociedad está pidiendo a gritos que no se derogue. Mi hija también lo ha pasado mal. Ha sufrido con lo que le ha ocurrido a Diana porque la conocía. Tenían amigas comunes”.

De hecho, echando la vista atrás a los tuits de Terelu Campos, encontramos éste, en el que pide ayuda para encontrar a la joven.

Diana Pinel, madre de la fallecida Diana Quer, es una de las personas que está luchando por la no derogación de la prisión permanente revisable, que se ha convertido esta semana en uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. Pues bien, una de las plataformas que está usando para luchar por ello son las redes sociales.

Diana Pinel está utilizando su perfil de Instagram para luchar por la no derogación de la prisión permanente revisable con mensajes como estos: “Por una sociedad más justa, más segura y más solidaria para nuestros hijos. Por favor, os pedimos un esfuerzo más en el apoyo de esta justa causa, compartiendo y participando en la medida que os sea posible. Asistirán, entre otros, familiares de la víctimas como Juan José Cortés, Ruth Ortiz, Antonio del Castillo y Juan Carlos Quer. Gracias por contribuir a su difusión”.

Rostros conocidos como Alba Carrillo, que ha estado desaparecida de las redes sociales en los últimos días, ha querido mostrar su apoyo a esta causa públicamente: “Esta semana estoy un poco “out” porque, como todos, sigo conmocionada. No puedo dejar de pensar en la madre del “pescaito” 🐟. Aprovecho para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. Hay personas que, lamentablemente para los que los sufren, NO se reinsertan. Yo firmé en Change.org para que no se derogue esta ley 🙏🏻🐟”.