La emotiva dedicatoria de Rozalén para el pequeño Gabriel

‘Girasoles’ es una canción de la artista Rozalén que encantaba al pequeño Gabriel, una “oda a la gente buena”, y que los padres del pequeño ya han convertido en el himno a su memoria.

Tras ser hallado el cuerpo sin vida de Gabriel, su madre Patricia pidió que todos los que quisieran hacer un homenaje a su hijo y alzar la voz por las personas de buen corazón, se levantaran por la mañana e hicieran sonar esa canción, allá donde se encontrasen.

Rozalén, emocionada con este movimiento y este canto a la bondad, en un momento tan duro, ha querido dedicar unas palabras al pequeño Gabriel y a sus padres. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram. La cantante ha escrito el siguiente texto: “El sábado tuve la oportunidad de hablar con los padres de Gabriel… no tenía ni idea de qué decirles. Imaginaos. Querían pedirme permiso y utilizar ‘Girasoles’ para dedicársela a la gente buena. Para que veáis cómo son!! Hablamos de conocernos pronto: “ojalá ya esté Gabriel con nosotros y pueda cantar contigo” me dijeron.

Esa noche en Sevilla todos la cantamos enviándoles nuestra energía. Y al día siguiente la horrible noticia… Hoy anunciaban que desde que comenzó el conflicto en Siria calculan 350.000 muertos, 20.000 niños… a ellos no les ponemos rostro.

Pienso inevitablemente en mi sobrino, en los niños que suben a cantar con nosotros al escenario y soy incapaz de pensar lo que puede sentir su familia. Perder un hijo es lo más duro que puede ocurrirte en la vida. Más en estas circunstancias… Ojalá puedas enviarnos un poquito de Amor a este mundo macabro, a pesar de lo que han hecho contigo, a pesar de todo el odio que se ha levantado y escupido en redes sociales.

Y en cambio, tus padres ejemplares… Quería compartir con [email protected] lo que siento, porque sé que [email protected] también lo sienten, aunque hay días que parece imposible tener fe en la Humanidad. Mañana hay que seguir confiando. No tenemos otra.

Lo único que sé es que será imposible cantar esta canción y no pensarte un poquito…”