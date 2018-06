Después de un año y medio alejado de la televisión, el estilista Jesús Reyes está preparado para volver a los platós. Lo hace estrenando nueva imagen, tras haber pasado por quirófano para afinar sus facciones y moldear la silueta de su nariz. Un cambio del que se siente muy orgulloso: “Entendía que había algo en mi rostro que pedía una mejora. Nunca he tenido un complejo, pero gracias a la doctora Silvia Campanari estoy más feliz que nunca. Tenía miedo de perder mi personalidad con este cambio, pero estoy muy contento con el resultado”, reconoce.

No obstante, el que fuese estilista en nómina de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ durante tres años, planea su regreso a la pequeña pantalla dando una vuelta de tuerca a su estética e indumentaria. “Me he dejado barba y las cejas más anchas. Además, ahora visto más masculino, porque creo que he madurado. He dejado los tacones a un lado, que formaban parte del show que suponía la televisión. Ahora solo me los pongo para mis amigas”, explica Jesús Reyes en exclusiva para SEMANA.

Este cambio de imagen no viene propiciado por un desamor, como así ha querido dejar claro el estilista, que en 2015 fue galardonado con el Dedal de Oro, uno de los premios más respetados del sector. Jesús confiesa orgulloso que “siempre he tenido mucho éxito sentimentalmente, el físico nunca ha sido un problema para mí, aunque mis relaciones no han sido del todo exitosas”.

Su gran salto a la moda

Periodista de profesión, su gran pasión siempre ha sido la moda. Ahora, Jesús Reyes tendrá la oportunidad de demostrar su particular visión de la misma, lanzando al mercado sus propios diseños. En septiembre de este año verá la luz su primera colección de ropa masculina, una línea cápsula en la que colabora con la diseñadora vasca Noelia Porto.

Eso sí, no reniega de su pasado como concursante de reality y no cierra las puertas a volver a probar suerte. De hecho, confía en que la puerta de ‘Gran Hermano VIP 6’ se abran de par en par para recibirle. No desea hablar más de la cuenta, pero la sonrisa que se le dibuja deja entrever que ya se está dejando seducir por esta oferta.

Pero ¿hacia dónde encamina su futuro? Reconoce que le gustaría ser presentador. Algo que asegura que ve aún lejano, que trata con mucho respeto y que subraya “la suerte que he tenido por haber contado con Emma García como maestra y referente en este mundillo”.