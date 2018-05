El actor y director, además de profesor en ‘Operación Triunfo’, no ha tenido mucha suerte en Eurovisión. Tampoco Amaia y Alfred, a los que acudía a apoyar, pero al menos los cantantes regresaron sanos y salvos a casa, algo que Javier Calvo no puede decir. Y es que se metió en jaleos y terminó recibiendo un puñetazo en un bar de Lisboa tras celebrarse la Final de Eurovisión 2018. Sabíamos que había sido agredido, pero hasta ahora no el motivo y cómo vivió la experiencia. Así lo explica el propio protagonista.

