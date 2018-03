Isabel Pantoja reclama a ‘Las Mellis’ 200.000 euros

A pesar de las advertencias que han recibido Las Mellis durante los últimos meses para que dejaran de hablar de la familia Pantoja, nunca se imaginaron que al final serían demandas por los que fueron sus amigos. Tal y como ha podido saber esta revista en los próximos días las cantantes sevillanas recibirán la demanda que ha interpuesto Cynthia Ruíz, abogada de Isabel Pantoja, en un juzgado de Madrid contra ellas y que ya ha sido admitida a trámite. La tonadillera les pide a sus ex amigas más de 200.000 euros por haber vulnerado supuestamente su honor y su intimidad públicamente en los programas de televisión.

Este no es el único golpe que se han llevado Las Mellis sin esperárselo. Hace apenas unos días las cantantes recibieron la demanda que Kiko Rivera les ha interpuesto en el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Sevilla por intromisión ilegítima en su derecho al honor y en la intimidad personal y familiar. Ante esta situación Las Mellis han contratado los servicios de un prestigioso abogado de Marbella que ha defendido a varios imputados en La Operación Malaya.

El pasado 26 de noviembre de 2017, Raquel y Bibiana acudían al Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid. Allí aprovecharon para realizar las siguientes manifestaciones en directo en un programa de televisión contra el hijo de Isabel Pantoja que no le sentaron nada bien: “No tengo pruebas, pero fue así. Me dijo como esto salga de aquí te rajo, aunque eso es solo una manera de hablar. El seguía con Irene por supuesto. Ya sé que es su palabra contra la mía, pero lo puedo decir con contundencia, se me insinuó” afirmó Bibiana. Por si esto fuera poco, su hermana Raquel también aprovechó para arremeter contra Francisco Rivera y su mujer de esta manera: “Irene sabe con quien se ha casado. Ella no ha tenido el apoyo de ninguno, solo tenía el nuestro. Se hizo amiga nuestra porque nosotras la tratábamos muy bien, pero ni Anabel ni Isa Pantoja, que ahora dicen que la quieren con locura, la trataban así”.

KIKO RIVERA LES PIDE 150.000 EUROS

Según la demanda a la que ha tenido acceso Semana “Las Mellis han imputado al hijo de Isabel Pantoja un delito de amenazas, así como de ser infiel a Irene Rosales con la cual, tiene una hija menor de dos años y en ese momento en el que se realizaron tales manifestaciones se encontraba embarazada de seis meses de su segunda hija”. Ante estos hechos, Kiko Rivera les pide a las que fueron sus amigas una indemnización de 150.000 euros y que se hagan cargo de las costas y de los intereses legales devengados.

Sin embargo, esta no es la única demanda que ha interpuesto este clan. Tal y como confirma la abogada de Isabel Pantoja, la cantante ha declarado la guerra a Alberto Isla, Alejandro Albalá, Paz Guerra y Dulce, por las manifestaciones que han hecho en los últimos meses sobre ella y sus familia.