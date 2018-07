El bautizo de Alberto Isla Pantoja no es el único evento que la familia Pantoja tiene previsto para el mes de julio. Este sábado, se volverán a reunir todos para celebrar que el hijo de Chabelita Pantoja recibe el sacramento del bautismo, pero el próximo 13 de julio, volverán a reunirse todos para estar junto a Kiko Rivera.

Y es que Isabel Pantoja ha organizado una fiesta con el fin de animar a su hijo Kiko Rivera. La fiesta tendrá lugar en Cantora el próximo 13 de julio, según han asegurado en ‘El programa del verano’. En esta fiesta estarán familiares y amigos del dj. No faltarán sus tíos Juan y Agustín, ni su abuela Ana y tampoco su prima Anabel.

La que no ha confirmado su asistencia por el momento es su hermana Chabelita, que por ahora está centrada en que todo salga bien para el próximo sábado para el bautizo de su hijo. No sabemos si será una de las que asistan a esta fiesta que su madre le ha organizado a su hijo, pero no hay duda de que habrá sido invitada.

Lo que hemos podido saber también de este gran evento es que se ha exigido que todos los invitados acudan a la fiesta en bañador. Parece que las altas temperaturas permitirán a todos a disfrutar de una jornada de piscina y una gran barbacoa al aire libre de chorizos, pancetas… según desvelan en este mismo medio.