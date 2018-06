La Infanta Cristina da el salto a Hollywood

El teléfono de casa de Pilar Urbano no cesa de sonar. Medios de todo el mundo intentan ponerse en contacto con la mayor experta en el ‘caso Nóos’ la autora de La Pieza 25 Operación Salvar a la Infanta. La historia reúne todos los ingredientes de una serie de éxito, y, según ha podido confirmar SEMANA en rigurosa primicia, el libro de Pilar Urbano será llevado a la pequeña pantalla e incluso al cine. Hay dos productoras, una de ellas internacional, interesadas en el proyecto y ya están en conversaciones.

“Es una historia real y de la realeza muy potente, con ambiciones, amor, tensiones, rupturas, estrategias oscuras, pugnas entre togas… Una historia de gran alcance público y que ha trascendido las fronteras del interés español”, nos cuenta la periodista y escritora y única biógrafa autorizada de la Reina Sofía. “Me llaman constantemente de todas las partes del mundo para tratar este tema. Ni te imaginas. De toda Hispanoamérica, Alemania, Francia, Bélgica, Liechtenstein, Francia… Y, por supuesto, de Estados Unidos. El otro día me llamaron del New York Times. Tenéis que tener en cuenta que todo el mundo, en el sentido literal del término, sabe quién es la Infanta Cristina y que es la primera vez en la historia que se ha sentado a una infanta en el banquillo”.

Le hacemos ver que nos llama la atención que productoras internacionales se hayan fijado en esta historia para llevarla a la gran pantalla. “Al margen de sus protagonistas, que ya sería suficiente, hay una gran historia detrás. Es un thriller policial con una gran trama familiar y judicial, con elementos de evasión de dinero negro, celos, infidelidades y una bella dama como Corinna que forma un triángulo de negocios junto a un rey y su guapo yerno”, nos indica Pilar Urbano.

La gran incógnita es saber quién dará vida llegado el caso a la infanta Cristina. A Pilar no le gusta entrar en este terreno. “Yo no entiendo ni de actores ni de actrices. Además, no me corresponde a mí hacer el casting”, indica tajante. Aunque da algunas pistas a quien le corresponda esa labor. Se atreve a aventurar que la actriz española que mayor parecido guarda con la hermana del rey Felipe es, sin ningún género de dudas, Emma Suárez. Y que en el caso del papel de Iñaki Urdangarin, “no hace falta un gran actor, con que sea guapo es suficiente. Iñaki Urdangarin es alto, mide dos metros, era un hombre atlético que fue empeorando visible mente cuando se destapó el escándalo, convirtiéndose en un hombre de aspecto huesudo, cadavérico”. Le soltamos el nombre de Viggo Mortensen y no le parece mal.

Respecto al tratamiento que se debería realizar en la pequeña o gran pantalla sobre esta historia, Pilar Urbano lo tiene claro: “Se tiene que hacer con delicadeza, realismo y respeto. Sin que el rigor del tema judicial y la alta tensión del argumento y de los sentimientos de los protagonistas y antagonistas mermaran el glamour innegable de una historia que se desarrolla entre miembros de la Familia Real”.

Urbano tiene muy buenas fuentes y conoce con gran cercanía la situación que está viviendo la infanta Cristina con el ingreso de su marido en la cárcel. “Me consta que está destrozada. Miquel Roca ha hecho llegar este mensaje a la familia. Está deprimida, desalentada…”. Sabe el horizonte que tiene por delante y no sólo en el ámbito público. “Está preocupada por sus hijos. Ahora le toca asumir también el papel de padre, convertirse en una viga fuerte y evitar que ese hogar se desmorone y la tristeza anide en él”.

Según la periodista, “la hija favorita del rey Juan Carlos es una buenísima persona, pero tiene un sentido de la impunidad y de la inmunidad que se lo ha contagiado él. Están convencidos de que viven en una esfera áurea inasequible, donde no hay rayas rojas que pisar”. Actuaron, según sostiene Pilar, motivados, ella por amor, y él por ambición: “Es una mujer que lo único que tenía era un marido que le podía hacer feliz y quería retenerlo a su lado. Un ‘Apolo rubio’ que tenía mucho éxito con las mujeres. Y claro, una mujer casada trata de tener a su lado a su marido y ella lo que hace es retenerlo en una oficina, ficticia o no, en su propia casa. La infanta quería darle a su marido aquello que pudiera hacerle feliz, el juguete que lo mantendría ocupado”.

Visitas a la cárcel

No cree Pilar Urbano que el rey Felipe le haya pedido a su hermana que no vaya a ver a su marido a prisión, como ha llegado a publicarse. “No le puede decir eso. Ya en su momento, cuando le pidió que se separada, ella le dijo que no podía hacer eso porque ‘él me necesita más de lo que yo le necesito”. En este sentido, la periodista defiende la actuación de Felipe VI: “Ha hecho todo lo que tenía que hacer para salvar la Corona. No tenía más remedio que expulsar a su hermana de la vida pública”.

Con respecto a la decisión de Urdangarin de elegir la cárcel de Brieva, señala que “allí se evita ser agredido, ni abucheado. Allí no va a tener conflictos, pero tampoco va a tener convivencia y eso es muy duro. Roldán estuvo allí y cuenta que el riesgo de suicidio es continuo. Le van a tener que poner de alguna forma un preso sombra o si no quitarle el cinturón, los cordones y la corbata”.

¿Crees que hay amor de verdad entre Iñaki y Cristina? “Yo no tengo un amorómetro, pero por parte de la infanta hay un amor indudable. Ella es una mujer fiel y ha estado muy enamorada y ha aguantado el tirón”.