La Infanta Cristina continúa con su día a día en Ginebra, donde ha decidido quedarse junto a sus cuatro hijos después del revuelo mediático que ha supuesto la entrada en prisión de su marido, Iñaki Urdangarin, el pasado lunes. Lo ha hecho finalmente en la cárcel de Brieva, Ávila, pero públicamente no se ha podido ver cómo fue la entrada.

Pues bien, cuatro días después de que el ex duque de Palma entrara en prisión, tenemos las primeras imágenes de la Infanta Cristina paseando por Ginebra, con rostro serio y sin mantener ningún tipo de contacto visual con los fotógrafos y cámaras que se encontraban a pocos metros de ella.

Solo han pasado cuatro días desde que Iñaki Urdangarin tuviera que ingresar en prisión para cumplir la condena de 5 años y 10 meses tras el escándalo del caso Nóos. Mientras tanto, la Infanta Cristina continuaba con su día en día en Ginebra, donde sus hijos continuarán sus estudios en el prestigioso colegio Ecolint, y ella seguirá al frente de la fundación Aga Khan Development Network.

Semanalmente podrá acudir a España para visitar a su marido en la prisión de Brieva, donde el cuñado de Felipe VI disfruta tranquilidad, según contaba Sor Carmen, la asesora espiritual de la cárcel: “Es una cárcel muy tranquila y en la parte que está es la más tranquila. Está bien, es muy vitalista con los funcionarios y los trata con mucho respeto. Es muy educado. “Tiene que limpiar su propia habitación y su baño, porque ninguna mujer puede entrar ahí”, continuaba explicando.

No hacen falta muchas cábalas para entender que la infanta Cristina no se encuentra en su mejor momento personal, ahora que su marido, Iñaki Urdangarin, ha ingresado en la prisión de Brieva para cumplir condena tras ser sentenciado culpable por la trama del ‘caso Nóos’. Sin embargo, lo que peor lleva la hija del Rey Juan Carlos no es que ahora tiene que lidiar con sus cuatro hijos ella sola, sin la inestimable ayuda de la figura paterna, sino que su propia familia continúa con su vida aparentemente ajena a su difícil situación.