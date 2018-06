Lara Álvarez, del look más elegante al más hortera en 24 horas

Aunque no lo parezca, Lara Álvarez fue una de las protagonistas de la gran final de ‘Supervivientes 2018’. Y es que a pesar de que su presencia tenía que pasar desapercibida por todos, finalmente no fue así.

La presentadora eligió un modelo de lo más discreto y elegante durante la final 1 de ‘Supervivientes’: un vestido verde de la firma Chiara Boni La Petite Robe, que combinó con unas sandalias amarillas de Úrsula Mascaró. Para el pelo, apostó por un sencillo y clásico recogido, dando un toque ideal al look.

Pero para la gran final su estilo dio un golpe inesperado…

La presentadora de televisión volvió a llevar el programa desde fuera del plató y se encargó de organizar las últimas pruebas, pero hay algo que llamó mucho la atención: ¡su inexplicable look! Lara Álvarez decidió dar un giro al estilismo que lució el día anterior y se atrevió con uno mucho más arriesgado… (Eso sí, está justificado, ya que este estilismo va más con lo que gira entorno al exitoso programa de Telecinco).

Se trata de ¿un vestido? asimétrico de la firma Custo Barcelona, basado en top y falda entallada, que dejaba ver su espectacular figura y sus abdominales, ya que la parte de la barriga estaba al descubierto. Además, el vestido solo contaba con una manga de paillettes que terminaba en el cuello.

Han sido muchos los seguidores los que han defendido la elección del estilismo de Lara Álvarez: “Está muy bella con lo que se ponga encima”, “Brutal no, lo siguiente, te sales”, “Guapísimaaaaaaa”, “Espectacular!!”. Estos eran algunos de los comentarios que muchos de sus seguidores han hecho en la instantánea, apoyando la decisión de su estilista.

Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la elección: “No me gusta”, “Iba feísima y basta”, “Horrible”, “Muy muy feo”, “Me quedo con el vestidazo de ayer… espectacular ese verde… elegante y diseñado a tu cuerpazo!!”, “No creo que el vestido sea la mejor elección, Lara es guapísima y tiene un tipazo, que no le favorece. Este vestido es tooo much 🙈”, escribían otros.

¿Con qué vestido te quedas?