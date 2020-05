Durante este mes es posible que te domine una sensación de incertidumbre. Una incertidumbre mezclada con miedo, pero también con mucha esperanza por todo. Durante este tiempo te has percatado de que hay mucha gente muy conectada contigo. Sin embargo, algunas personas parece que hayan desaparecido sin dejar rastro.

No debes sentirte mal por ello, quizás un poco decepcionado. Pero no te sientas mal, durante este mes llegarán cosas muy buenas a tu vida, así que trata de no dar muchas vueltas a lo demás. Y si estas cosas buenas vienen, es porque vas a ser muy consciente de lo que quieres y lo que no. Es decir, que sabrás con claridad lo que querrás que entre en tu vida y lo que debes dejar salir de ella.

Salud

Siempre hay un motivo para volver a creer en ti y durante estos días lo verás claro. Crecerá tu autoestima y tu esperanza de que el mundo volverá a ser como creías. Tus buenas emociones te harán sentir muy afortunado.

Además, en el fondo sabes que puedes vencer cualquier miedo e impedimento con la mirada siempre puesta en un destino próspero. Confía primero en ti y después en los demás, solo así atraerás la salud más duradera. Aprovecha estos días en los que estarás en plena forma sin hacer casi nada.

Amor

Este será el mes del amor para el signo de Virgo. El universo jugará a tu favor durante estos días y tienes todas las de ganar para conseguir una relación fabulosa con poco esfuerzo. Todo dependerá de la forma en que juegues tus cartas.

Todo estará de tu parte y lo conseguirás con tan solo unos sencillos pasos. Un mensaje y una mirada podrían ser todo lo que necesitas para que esa persona tan especial para ti caiga rendida a tus pies. Prepara una estrategia exitosa y no dudes del amor, Cupido estará de tu parte por completo.

Dinero y Trabajo

La previsión acabará convirtiéndose en un elemento fundamental que te servirá para poder avanzar hacia tus propias metas. Verás como el mundo se pone de tu parte cuando tengas dinero ahorrado.

Además, esta capacidad de economizar que has ido demostrando a lo largo de tu vida, te dará la tranquilidad que siempre has deseado.

Podrías afrontar unos días de preparación para someterte a un nuevo reto, una empresa que surgirá de la nada en este tiempo cambiante. Las oportunidades no faltarán en esta etapa de incertidumbre.

Conclusión

La salud de una persona cercana podría preocuparte mucho, trata de mantener la calma y no te adelantes a los acontecimientos. Sabes que pensar demasiado en ello te dejará más echo polvo.

La Luna Llena del pasado día 7 te advirtió de que no te aferres a viejas heridas del pasado que todavía duelen. Si tuviste un comportamiento injusto con alguien, pídele perdón, pero si esa persona también lo tuvo contigo debería disculparse también. No vuelvas a cometer los mismos errores de siempre como si nada hubiera ocurrido, debes aprender de ellos y dejar de hacerlo.

Este mes va a ser también el mes de las reconciliaciones, así que disfrútalas. Pero cuidado a mediados con los retrógrados, en especial con Júpiter en Capricornio, podrían hacer que te vengas abajo y que pienses de manera pesimista, sobre todo, en temas relacionados con el futuro y la expansión.

Trata de mantener tu mente fuerte para todo lo que venga, piensa que puedes con ello. No obstante, estar con personas a tu alrededor que no te motivan demasiado podría no ayudarte, así que trata de acercarte a la gente que te sume y te aporte, pero sobre todo que te hagan sentir bien. A final de mes tendrás claro que mirarás un poco más por ti, así como por los que siempre estuvieron.