Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de ENERO para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Enero se presenta con turbulencias que debes aprender a sortear. Al principio todo será caos y mala gestión, pero más tarde te darás cuenta de que todo puedes solucionarlo sin demasiado esfuerzo. Presta atención a todas esas turbulencias, porque depende de ti que no vuelvan a aparecer en tu vida. Recuerda que no puedes llegar a todo tú solo por mucho que quieras y que tendrás que buscar a alguien que te ayude con tus tareas. Al menos para solucionar todo eso que tienes encima de la mesa ahora mismo.

Hacia mediados de mes sí que notarás de nuevo esa calma que te hacía falta. Podrás disfrutar de ella, pero coge fuerzas porque la gráfica volverá a subir para principios del siguiente mes. Conviene que avances con esas tareas que sabes que puedes realizar antes de tiempo para no volverte a sentir abrumado con el nivel de tareas a realizar.

Amor

En terreno amoroso llevas tiempo ganando y eso reconforta tu autoestima. La cual se refleja en tu persona y hace que todos puedan verte como realmente eres. Pero, no bajes la guardia, está por pasar algo que cambiará el rumbo de tu relación si estás en pareja. Si estás soltero tendrás que lidiar con la soledad durante los primeros 15 días del mes. En la segunda quincena llegará alguien que avive la magia que se había perdido en ti.

Si tienes demasiado trabajo no cometas el error de dejar de lado a las personas más importantes de tu vida. Podrías toparte con un problema casi imposible de solucionar. Dosifica y saca tiempo para todo y para todos.

Salud

La mejor manera de sentirse vivo es haciendo ejercicio físico. Abandonaste la rutina hace tiempo y ahora sientes que estás perdido. Estás a tiempo para enmendar tu error, pero debes poner de tu parte. De ti depende que vuelvas a sentirte como te sentías antes de haber abandonado esta rutina.

Además, deberás empezar a comer bien desde ya mismo. Tantas grasas te están pasando factura y no te vienen bien para la salud. Sobre todo, si en tu familia hay algún antecedente de problema cardíaco, deberías plantearte comer sano y sin grasa.

Dinero y trabajo

Todo apunta a que te estás adentrando en un mes movidito de trabajo. Tienes tantas tareas encima de la mesa que no sabes cómo abordarlas. Ve poco a poco, pero no bajes la guardia. De esto depende que puedas llevarlas todas a término. Eso sí, no abandones tampoco tu terreno personal. Debes atender a todo para que no haya lamentos más adelante.

En cuanto a lo económico, deberás poner más límites de los que tenías antes. No te preocupes, será temporal. Solo hasta que puedas reponerte de todos los excesos de las navidades. La gestión es la clave para que puedas llegar a todo y para no sorprenderte con gastos extra.

Conclusión

Enero se presenta confuso. Tienes ganas de quitarte todo el trabajo que tienes por medio, pero necesitarías también más días de vacaciones para poder hacerlo con una sonrisa en la cara y mucha energía en el cuerpo. Tendrás que encontrar esa energía en otros hábitos. Haz ejercicio, practica yoga para encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente… Puedes optar por distintos hábitos, pero es conveniente que lo hagas por uno para que tu salud esté intacta.

Procura centrarte en todas las personas que te rodean sin poner el foco en una concreta. Esto te ayudará a poder mantener el equilibrio entre toda tu familia y tus amigos. Dedica una parte de tu tiempo a ti mismo. Es necesario para poder saber lo que quieres en cada momento y no lo que quieren los demás.