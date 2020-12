Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de diciembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Tu personalidad es muy fuerte y a veces choca con la de otras personas. Tendrás que controlar esto para no superar limitaciones. Cuidado también con las muestras de cariño forzadas. Deberías hacer siempre lo que te nace de dentro y no lo que te dicen los demás que hagas. Si no estás cómodo en alguna situación concreta, ábrete y cuéntale a los demás cómo te sientes. Estarás más desahogado y te sentirás pleno.

Presta atención a tu familia y a tus amigos. Es un mes muy especial, lleno de emociones y de situaciones llenas de cariño. Pon el foco en ellos porque se lo merecen. Han pasado mucho tiempo sin ti y ya va siendo hora de que les permitas una pequeña parte de tu tiempo. Este mes también estará marcado por tu creatividad, se te encenderá la bombilla en varias ocasiones y conseguirás con ellos grandes logros en tu trabajo.

Amor

Te sientes a gusto y en armonía contigo mismo y eso se refleja por fuera. Esto será lo que te permita salir de tu zona de confort y conocer a personas especiales que serán muy importantes en tu vida. Si tienes pareja o estás casado, cuida de tu relación, la has dejado de lado por motivos de trabajo y reclama tu cariño. No dejes que se marchite la relación porque una vez marchita, no habrá agua que la vuelva a hacer florecer.

Durante el mes todo fluirá. Tú no tendrás que hacer ningún esfuerzo extra para sentir el amor, y eso es muy bueno porque te permitirá centrarte en otros temas sin dejar este de lado. Ten cuidado con algunas mentiras piadosas que dices para no defraudar a la otra persona, son tonterías que podrían desencadenar en más de una discusión.

Salud

Todo apunta a que será un mes muy tranquilo. Has pasado recientemente por situaciones de estrés constante que te han privado hasta de respirar. Ya era hora de ver ese aire fluyendo por todo tu cuerpo. ¡Te lo mereces! No obstante, convendría que hicieras ejercicios de respiración para controlar mente y cuerpo y evitar que estas situaciones tan desagradables para tu persona vuelvan a resurgir en el futuro.

Ten cuidado con la posición de tus pies al pisar. En un descuido podrías torcerte el tobillo y tener que dedicar un tiempo al reposo para volver a pisar con fuerzas antes de Navidad.

Dinero y trabajo

Tienes iniciativa y eso es lo que marca la diferencia en tu trabajo con respecto a tus demás compañeros. Además, tu originalidad y la forma en la que desarrollas los proyectos es de admirar. Todo apunta a que se avecinan cambios positivos que harán que aumentes tu nivel económico.

No te agobies en esos momentos donde ves todo sobre la mesa y el tiempo juega en tu contra. Una vez que encuentres el camino verás que todo fluye y lo llevas a buen término. Procura no menospreciar a tus compañeros, podrías meterte en un lío. Dedícate a hacer tu trabajo.

Conclusión

Diciembre se presenta marcado por momentos muy tiernos que sabrás apreciar. La familia será muy importante en esta etapa de tu vida. Son momentos para ello, pero más con todo lo que hemos pasado este año que ya por fin se termina. Presta atención también a tus amistades, si ves que alguna de ellas se desvía de tu camino, dale motivos para no hacerlo.

Quiérete, haz ejercicio y no salgas a la calle sin peinar… Esto hará que se refuerce tu autoestima, cosa que es importante para poder desarrollar correctamente todas las demás tareas de tu vida. Espera lo mejor para este mes y tendrás lo mejor este mes.