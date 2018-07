Horóscopo Virgo de hoy

Amor

Los momentos que pases junto con tus hijos o sobrinos serán muy bonitos.

Salud

Estás bien, no te dejes impresionar por pequeños problemas sin importancia.

Dinero

Lo que estás planeando no puede esperar y si lo pones a funcionar tendrás éxito.

Horóscopo Virgo semanal

Con Venus en tu signo, todo tomará otro matiz. El Planeta del amor señala una etapa apropiada para mejorar tus relaciones personales, estética o tu calidad de vida. Sin embargo trata de no idealizar, si no de tener la mayor objetividad posible, tanto si te atraen o te producen rechazo. Aunque llevas demasiado tiempo un tanto pendiente por el tema económico, esta semana no le des demasiada importancia, es motivado por la posición de los astros que hace que te sientas con presión. Posiblemente saques una barrera y te muestres con una actitud un tanto fría y distante con tu pareja. La cosa irá mejorando y hacia mitad de semana te sentirás más mejor. Mejor día 16 y 17.