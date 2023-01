Ya lo sabes: lo ideal es el término medio. No cometas excesos. Un consejo: no malgastes tus ingresos en cuestiones superfluas. Replantéate algunas de tus actitudes porque no te

benefician.

Amor: Su ansia de independencia es incompatible con el amor.

Dinero: El dinero va a venir de todas partes.

Trabajo: Cansancio pasajero o fatiga en el trabajo.

Salud: Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.