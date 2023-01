No cometas excesos porque al final acabarás pagando por ello. Hay cosas que de momento no podrás cambiar, pero no desesperes. Te sentirás de cine y contagiarás tu alegría a los que te rodean.

Amor: Buen momento para ahondar en los sentimientos.

Dinero: Gastos inesperados desequilibran su presupuesto.

Trabajo: Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito.

Salud: Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá.