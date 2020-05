Los nativos de Tauro necesitarán una gran capacidad de adaptación y perseverancia para encontrar el equilibrio necesario tanto en el plano profesional como en el de sus relaciones sociales.

Será un mes importante para decidir vuestro futuro próximo, tendréis que tomar decisiones que pueden orientar vuestra vida en otro sentido. También es un buen mes para revisar las relaciones personales y dejar de lado gente que no os conviene y que, aunque no lo creáis, os está perjudicando.

Salud

Debéis tener cuidado con mantener el equilibrio personal. Es un momento en el que las decisiones difíciles que tenéis que afrontar pueden hacer que vuestro sistema inmunológico sufra un pequeño bajón y necesitéis un descanso.

Tampoco debéis olvidar que una alimentación saludable, evitar los excesos, las grasas y el alcohol son la base de una buena salud. Si no lo tenéis en cuenta podéis caer incluso en discusiones y mal carácter con los demás.

Amor

Estaréis listos para atender y escuchar a los demás con más delicadeza de lo habitual. La vida social será un imán para vosotros. Venus os regalará experiencias nuevas y si deseáis conquistar a alguna persona especial para vosotros debéis aprovechar este momento en que la imaginación os dará alas.

Estos nativos que habéis nacido para amar, estaréis inspirados para reforzar vuestras relaciones duraderas de modo que, aunque estéis atravesando dificultades, ahora podréis relajaros un poco y reafirmar vuestros sentimientos.

Trabajo

Este mes tendréis la oportunidad de trabajar en colaboración con otras personas, de las que vais a sentir aprecio y apoyo. También tenéis la posibilidad de ganar empuje gracias a otros. Los conflictos que puedan surgir os ayudarán otros a resolverlos.

Celos de otras personas intentarán perjudicaros, pero si prestáis atención a todo no lo conseguirán. No tengáis miedo a los proyectos que estáis poniendo en marcha. Si bien a comienzos de mes no veréis resultados, debéis perseverar. No tardaréis mucho en ver los frutos. Paciencia es la clave.

Dinero

Debéis tener cuidado con los gastos y tratar de administrar bien vuestros bienes. Los negocios de compraventa pueden daros muchos beneficios y mantenerse en el tiempo, pero no os confiéis ni os fieis de nadie extraño. Estos días os pueden prometer cosas que luego podrían no cumplir.

Si estáis pendientes de recibir dinero o solucionar problemas de herencia debéis tener paciencia, puede retrasarse. En el terreno laboral todo irá tan bien que podréis acabar el mes con muy buenas perspectivas.

En resumen, Tauro: no te faltará energía para progresar y salir adelante este mes. Puedes caer en excesos sobre todo para llamar la atención cuando te sientas dejado de lado, pero cuando sientas que te han comprendido serás el ser más entregado a los suyos.

Urano ingresando en tu signo augura para ti unos deseos de innovación y originalidad que te beneficiarán especialmente en el trabajo pero que pueden suponerte algún quebradero, ya que sueles actuar sobre seguro. En un mes con unas perspectivas laborales muy buenas como es el caso de los Tauro, hay que cuidar especialmente los excesos.