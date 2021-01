Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de enero para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Mes bastante turbio para Tauro. Tendrás que resolver situaciones y problemas que ni siquiera tú has causado. No obstante, superar estos obstáculos será muy positivo y muy reconfortante para tu persona. Aprenderás de estas situaciones y te darán fuerza para crear e innovar en el futuro. Eso sí, agárrate a la primera ola que pase por delante de ti, porque puede que otros lleguen antes a lo que tú te estás planteando por la diferencia de recursos.

No te precipites en tus decisiones. Siempre que tengas que tomar una decisión, medita y dale vueltas en tu mente hasta hallar la solución con menos daño, no solo para ti, sino también para las personas implicadas en el asunto. No te parecerá nunca la mejor opción, pero será la que menos daño haga y eso será también reconfortante.

Amor

Vas como pollo sin cabeza buscando que alguien te dé un poco de amor. Pero no se trata de recibir amor en momentos puntuales, tú lo que necesitas es alguien que esté a tu lado en cada momento, en todas tus decisiones, en todas tus alegrías y tus penas… Basta de buscar personas que cubran cierto vacío en tu interior, a partir de ahora te toca centrarte y encontrar a esa persona especial que llevas tanto tiempo idealizando.

Si estás ya en pareja, ¡cuidado! En el cielo hay tormenta y uno de los rayos podría caer en medio de vuestra relación y causar estragos. Deberíais calmaros ambos antes de discutir para no llegar a conclusiones precipitadas de las que os podáis arrepentir.

Salud

Llevas tiempo sintiendo un malestar general en tu cuerpo y lo habías achacado al frío. Sigue haciendo frío, pero ya dudas que sea el único factor que lo agrava. Deberías plantearte una visita a un especialista para estudiar tu caso y determinar que todo está bien dentro de ti. Si por algún casual hubiera algún problema, no te precipites. Con el tratamiento adecuado, será fácil olvidarse de este percance. Eso sí, no te castigues por no haber acudido antes a un especialista, no lo veías tan claro entonces.

También deberías dormir mejor por las noches. Últimamente estás teniendo pesadillas que hacen que te despiertes en medio de la noche y ya no puedas volver a dormir. Eso te perjudica en tu producción. Procura relajarte antes de dormir.

Dinero y trabajo

Llevas tiempo insistiendo a tus compañeros para que te apoyen en un proyecto en solitario y no has obtenido respuesta. No sigas insistiendo, deberías comenzar tú mismo si lo ves tan claro. La vida trata de arriesgarse. El tiempo dirá si te has equivocado o no, pero siempre hay que decidir según nos digan nuestros instintos.

Tu economía ha subido este mes y estás eufórico, no sabes dónde gastar ese extra y tienes claro que vas a darte un buen capricho. Convendría que no fuese un capricho demasiado grande, por si vinieran imprevistos próximamente.

Conclusión

Enero viene cargado de novedades para ti y tu familia. Debes estar atento a las señales que te pone la vida porque solo así conseguirás avanzar por el buen camino. Haz caso a tus instintos, solo tú sabes lo que es bueno o no para ti. Los demás pueden opinar y apoyarte o no, pero las decisiones debes tomarlas tú, aunque te equivoques por completo.

Si tienes hijos, no te olvides de ellos mientras piensas en tus proyectos. Es muy importante que saques tiempo para ellos porque les harás felices y tú mismo tendrás esa sensación de estar haciéndolo bien que no tienes en otros aspectos de tu vida. Incluye también en tus planes a esa persona tan especial para ti.