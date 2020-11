Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de diciembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

El mes de diciembre será cambiante para Tauro. El trabajo, la economía y la salud serán los protagonistas en esta etapa de final de año. De hecho, tendrás la cabeza tan puesta en temas laborales que olvidarás estar presente en momentos familiares y situaciones en los que se te echará en falta. Procura tener momentos para todo y dejar que los demás puedan disfrutar de ti y de tu presencia.

Cuídate los excesos. Tendrás buena salud, pero podría sentarte mal el exceso de dulce y de comida en general. Limítate la dieta y permítete saltártela solo en momentos puntuales que no puedas evitar. Eso sí, combate esos excesos con algo de ejercicio físico. Se ve que lo que estás haciendo hasta ahora no está siendo suficiente.

Amor

Nada cambiará este mes con respecto al mes anterior. Todo seguirá su cauce tal y como lo tienes programado. Eso sí, procura prestar la atención que se merece tu pareja o podrás tener ciertos conflictos que serán difíciles de superar. Si estás soltero arrasarás allá donde vayas. Te encuentras en una época donde tu sex appeal está muy favorecido. Aprovéchalo y aprovecha cualquier situación para hacerte notar.

Tendrás una vida social muy activa durante todo el mes de diciembre. Quizá, tengas algún que otro problema con alguna amistad. Apóyate en tu pareja y deja que te den consejos para que soluciones todo conflicto que pretenda estropearte las navidades.

Salud

Tu salud en esta época es excelente. No obstante, llevas tiempo saltándote la dieta a la ligera y eso tiene sus consecuencias. Estas navidades tendrás que decir que no a más de un dulce. Si no lo haces, vivirás un estado de continuo arrepentimiento que no te dejará vivir las fiestas de la manera más sana posible.

Apúntate al gimnasio o iníciate en alguna disciplina deportiva que te guste y con la que puedas conseguir resultados rápidos al menos para sentirte bien contigo mismo. Si tienes algún síntoma extraño, no dudes en llamar a tu médico para que analice la situación antes de que te reúnas con tus familiares y amigos.

Dinero y trabajo

En cuestiones económicas no podremos animarte porque todo apunta a que tus deudas serán más grandes que tus ingresos. Eso, en esta época tan señalada será un problema, puesto que tienes muchos compromisos agendados a los que ya no puedes decir que no. Pide ayuda para que puedas pasar el mal bache y en cuanto te recuperes económicamente devuelve el favor.

No obstante, hacia finales de mes se te presentarán buenas oportunidades para invertir. Aprovéchalas para que el 2021 comience con fuerza, económicamente hablando. Si es necesario alíate con personas que sabes que no van a fallarte, ni a marcharse a la primera de cambio. Siempre es mejor contar con ayuda para tener éxito en la vida.

Conclusión

Diciembre es un mes muy señalado por todas esas fiestas y celebraciones que se agendan. Este año, reducirás a la mitad esas quedadas, lo que será positivo para tu economía, pero negativo para conservar amistades. No pierdas la esperanza, pronto vendrán tiempos mejores y podrás volver a reconquistar a tus amistades perdidas.

Si algún día te levantas con ganas de ganar la lotería, compra un boleto. Quizá, no te haga millonario, pero podrás contar con una ayuda para estas navidades. Si tienes hijos procura prestarles la atención que se merecen. Te echan de menos y debes demostrarles que siempre vas a estar ahí para ellos.

En cuanto a esos proyectos que tienes en mente, échale valor y avanza con ellos. Es el mejor momento para prepararlos y que vean la luz del sol al inicio del año próximo.