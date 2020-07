Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de agosto para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Agosto será un mes complicado para Tauro. Si el calor hace estragos, una persona tan sumamente cerrada puede tener incluso problemas para poder expresarse. No será fácil tomar las riendas de las situaciones complicadas, pero todo será posible con la mirada puesta a una serie de objetivos. Lo bueno de tocar fondo es que solo puedes salir de ésta volviendo hacía arriba con las mismas fuerzas.

Estarás preparado para emprender un ciclo con ciertas novedades, pero sin renunciar a la cultura del esfuerzo que tanto te gusta. No concibes el éxito sin la llegada de una serie de momentos de sufrimiento y más de una lágrima. Deberías quitarte esa premisa si realmente deseas alzarte de nuevo con toda la energía posible a tu disposición, de lo contrario, nada será como piensas. Tus ideas fijas deben empezar a caer con la luna nueva de agosto.

Salud

La manera en la que cuidas tu salud será una forma de anteponerla ante la de los demás. El egoísmo que llevas dentro será el ingrediente principal de una serie de procesos que te darán un aspecto totalmente nuevo. Esa belleza que persigues quedará empañada por una actitud equivocada.

Antes de lanzarte en busca de una serie de ingredientes que crees que podrían hacerte más bien que mal, piensa en las consecuencias o no podrás lucirte como esperas. Tu belleza estará más en el altruismo que en el egoísmo.

Amor

Encontrar el amor y saber conservarlo es tu especialidad. Durante este mes de agosto tienes que enfrentarte a algunos ingredientes que son los que acaban de darte ese empujón hacia la verdad del amor. No puedes obligar a nadie a que esté a tu lado. Al contrario, si lo haces estarás creando un castillo sobre el fango. Se hundirá con las primeras disputas.

Es momento que te plantees seriamente cómo debe ser el amor de verdad. Si duradero e inestable o temporal y con un poco de chispa, pero incierto. Son combinaciones que no te gustarán, pero pueden darte mucho en qué pensar. Sin arriesgarte difícilmente obtendrás el premio que deseas.

Dinero y Trabajo

En un trabajo cualquiera te darás cuenta de lo importante que es tener una cierta previsión. De no querer volver a la oficina deberás tomar medidas necesarias. Busca una alternativa para poder hacer aquello que tanto te gusta. Aunque sea menos rentable tiene una razón de ser necesaria para ti.

Cualquier momento de tu vida no debe estar marcado por el dinero. Si le das tanta importancia durante este mes de agosto, puede que acabes teniendo serios problemas a la hora de establecer conexiones importantes. El dinero pasará por encima de otros elementos que se necesitan, como la familia o las amistades.

Conclusión

Agosto será para ti Tauro un mes en el que te darán algún que otro golpe ese ego que estás desarrollando. Esa capacidad de ser tú y solo tú, te puede servir para sobrevivir ante unas circunstancias adversas, pero te hace verte como alguien totalmente distinto. Eres alguien que no quiere ayudar a las personas que realmente lo necesitan.

No dar nada a nadie ha sido una forma de acumular riqueza y quizás de establecer un pequeño reino, pero no te dará la fuerza que necesitas este mes. Acabarás unas semanas con la mirada puesta a un futuro incierto y en la más absoluta soledad. Si no has sembrado las relaciones adecuadas es lo que recibirás. El Karma es muy poderoso y no puedes escapar de él.

La energía del universo te encontrará estés dónde estés para darte una valiosa lección que recordarás durante mucho tiempo. Este verano de lo más atípico te habrá de forma clara y directa.