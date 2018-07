Horóscopo Tauro de hoy

Amor

Puedes tener momentos muy divertidos a lo largo de este día, lo pasarás bien.

Salud

Cultiva tus aficiones para combatir las tensiones, reserva tiempo para ti.

Dinero

Cuidado con los cajeros automáticos esta noche, no acudas a lugares oscuros.

Horóscopo Tauro semanal

A partir de esta semana empezará una favorable etapa para disfrutar de situaciones y buenas experiencias. Tienes que tener cierto cuidado con los caprichos del corazón, quizás puede que busques el momento adecuado para acercarte a alguna persona por la que sientes algo y no sabes bien que es. Podrías percibir sensaciones y sentimientos nuevos, pero quizás, no sea, o veas si es amor o no. Por lo que las ilusiones infundadas podrían producirte algún que otro quebradero de cabeza. No es nada bueno dar rienda suelta a sentimientos que a nada te llevan. El fin de semana te obsequiará con una sensibilidad especial para captar toda la atmósfera que te rodea. Mejor día 21 y 22.