Octubre será un mes ingrato para Sagitario. Será momento de muchos vaivenes, de sucesivas depresiones y de incomunicación. Sagitario se sentirá atrapado en sí mismo, exiliado del mundo, y lo peor es que el pasado se adueñará de su cabeza creando un bucle de inseguridad y desgana. Sagitario no debe perder la calma, y luchar por superar el mes con fuerza, ya que la última semana presentará momentos positivos sobre todo en el ámbito del amor y de la amistad.

No obstante, el mal trago sentimental quedará totalmente aislado del terreno laboral. Conseguirás grandes logros y eso se verá recompensado. Procura no dar acelerones sin sentido, si todo sigue su curso no tiene porqué ir mal. Nada entorpecerá el progreso que está escrito en tu destino.

Amor

Un mes lleno de turbulencias se presenta para el amor y la vida afectiva en general. Deberás luchar por renovar la complicidad que tienes con las personas más allegadas. Si luchas y te mantienes firme, no tendrás que cerrar ninguna puerta. No tiene porqué haber una guerra si hay una ofrenda de paz por tu parte, ¿no crees?

Además, entrará en juego tu paciencia. Si no tienes pareja, te tocará ser paciente porque la persona que te interesa sentimentalmente no está preparada para dar el paso aún. También debes tener cuidado con los malentendidos, son armas de doble filo que conviene no afilar demasiado.

Salud

Afortunadamente, Júpiter relativizará la importancia de las dolencias que te puedan surgir, las hará poco graves, por lo que podrás disfrutar de tu vida y tus planes tal y como los habías planeado. Nada se interpone para que disfrutes de ciertos momentos en familia y con amigos. No obstante, sería recomendable hacerse algunos análisis que descartaran alguna afección grave que júpiter esté tapando.

Cuidado con esos momentos de bajón que tendrás durante el mes de Octubre, eres propenso a sufrir depresión y si piensas demasiado en tus problemas, no habrá mucho por hacer.

Dinero y trabajo

Se presenta una temporada llena de cambios y mejoras en el terreno laboral. Pero, esto conlleva tener que cambiar los hábitos y las formas de trabajar que tenías hasta ahora. No obstante, estas actualizaciones te permitirán mejorar tu productividad y llegar a todos tus objetivos a partir de ahora. Aprovecha esta oportunidad para ganar prestigio y poder y conseguir con ello grandes incentivos que te ayuden a ganar más confianza en ti mismo.

En terreno económico, tardarás en recoger los frutos de este nuevo sistema, pero los próximos meses verás una mejora considerable que te permitirá darte algún que otro capricho que hasta ahora veías imposible.

Conclusión

Un mes lleno de proyectos innovadores que fomentan tu creatividad es lo que te hacía falta para ganar confianza y algo más de dinero para tu núcleo familiar. Es momento de trabajar en tus amistades y todas tus demás relaciones afectivas. Es el momento idóneo para rodearte de personas que puedan aportarte valores para aplicar en tu día a día.

En terreno amoroso estarás influido por los efectos dinámicos de Marte. Buscarás incansable nuevas experiencias que te hagan sentirte bien contigo mismo, y buscarás el amor en tu pareja si compartes tu vida, y en otras personas si eres un Sagitario soltero. No te conformes con la vida que tienes si existe la opción de mejorarla. Haz planes que te desvíen de la rutina constantemente, no importa si son innovadores o no, lo que importa es que te hagan sentir bien y te aporten sensaciones agradables en tu vida.

Vigila de cerca tus pensamientos para que no se interpongan en la forma de vivir la vida que llevas.