Tendréis los nativos de Sagitario un buen mes en el que vuestro ánimo influirá positivamente ante los demás. Vuestra gran capacidad de adaptación se verá potenciada este mes en el que todo ha cambiado tanto y que vosotros habéis aceptado alegremente.

Sentiréis la necesidad de esos cambios incluso en vuestro hogar, es un tiempo que si aprovecháis bien hará que vuestra casa y rutina familiar mejore notablemente. Estaréis más que preparados para iros incorporando paulatinamente a la normalidad por lo que conforme vaya pasando el mes iréis aumentando en deseo y ganas de incorporaros a ella.

Con la llegada de este nuevo mes parece que todo te cuesta mucho más que antes. Tienes esperanza, quieres atisbar esa luz en la oscuridad pero, por otro lado, tienes miedo. Y es que eres una persona que necesita tener las cosas muy claras y los objetivos bien marcados. Aunque luego todo salga mal, pero en tu mente tiene que haber un cierto orden. Por desgracia, ahora parece que no hay nada de eso.

La Luna Llena de la primera semana del mes en Escorpio puede que te haya puesto un poco triste, pues hará que veas lo que te estás perdiendo de forma clara. Te hará recordar también tu pasado más cercano, todo lo que has sufrido, pero por otro lado te dará claridad para que veas lo que tienes más cerca que nunca.

No obstante, intenta no quedarte mucho tiempo en el pasado, si te mantienes ahí no avanzarás. Hay que tomar decisiones y buscar determinaciones, así que llora, suéltalo todo y comienza de nuevo.

Salud

Cuidarás de nuevo de tu salud durante este mes, incluso puede que necesites volver a correr o hacer ejercicio como lo hacías antes. En este momento no te puedes permitir el lujo de enfermar, pues eres la pieza clave de la familia.

Sin embargo, sufrirás una transformación en todos los sentidos, aprenderás a reforzar lo que tienes y a potenciar un cuerpo que no para de pedirte un poquito más de acción.

Amor

Es un buen momento para tomarte unas vacaciones, pero tendrás que cambiar por completo tus objetivos. Las cosas no serán del todo como pensabas, así que tendrás que afrontar algunos retos. Además, el amor en casa acabará sacando a la luz tus peores sentimientos, algo que puede evolucionar con ciertos cambios a tu favor.

En el momento en que dejas de ser tan bueno y te conviertes en una persona demasiado rencorosa, puede ser que descubras todo un mundo de sensaciones y percepciones que conseguirán cambiar vuestra relación para siempre.

Dinero y Trabajo

No es momento de sentir rencor, ya que no es bueno en el trabajo. Si este mes debes alejarte de ciertas tareas que te han dejado desbordado, disfrútalo. Deja de lado esta etapa y empieza una nueva realidad mucho más placentera para ti.

Un buen descanso, y encima si es merecido, no hace daño a nadie, al contrario, será como una especie de recompensa. Quizás no ganarás el dinero que pensabas, pero al menos no tendrás que invertirlo en algo que no te hace feliz. La clave de este proceso es no gastar dinero en cosas superfluas que además no necesitas, consiguiendo ahorrar de manera indirecta.

Resumen

Hacia la mitad de mes hay muchos retrógrados que provocarán bastantes sacudidas al sistema, por lo que estarás más irascible de la cuenta. Puede que las cosas no avancen tan rápido como a ti te gustaría.

Si tienes pareja, cuidado con las malas contestaciones y los enfados por tonterías. En otra situación quizás lo pasabas por alto, pero ahora haces una montaña de un granito de arena, así que podrías tener momentos de mandarlo todo al carajo. Un consejo: no tomes decisiones definitivas promovidas por emociones temporales, sobre todo cuando estés enfadado.

Por fortuna, la época de Géminis que comienza a partir del día 21 y la Luna Nueva del día 22 en este mismo signo te ayudarán a hablar de forma razonada, así podrás sacar mejores conclusiones.

Es posible que te des cuenta de que todo tiene solución, por lo que merecerá la pena intentarlo. También puede que entiendas que nada será como tú quieres que sea, todo dependerá de las conversaciones que tengas a final de mes. A partir de estas conversaciones, que serán clave para ti, tomarás tus decisiones para bien o para mal.