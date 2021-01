Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de ENERO para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Enero llega cargado de energía positiva para Sagitario. Mientras todo a tu alrededor parece que se desmorona, tú te mantienes firme con el poco puesto en tus objetivos. Tienes la capacidad y los recursos para superar con éxito todos los obstáculos que se te pongan por el camino, así que no te atrevas a tirar la toalla por muy complicado que pueda ponerse.

Tendrás durante el mes algunos momentos de debilidad absoluta, pero será por todo el esfuerzo que has puesto en tus proyectos personales. Busca apoyo en tu pareja, en tus amigos y, por supuesto, en tu familia. Ellos sabrán arroparte y decirte lo que te conviene. No obstante, la última decisión la tienes tú mismo. No te precipites al tomar estas decisiones y todo irá viento en popa. Por último, cuidado con los excesos, ya te habías pasado en Navidad, procura volver a la rutina pronto.

Amor

Si tienes pareja deberías apoyarte más a menudo en ella. Sabrá guiarte y decirte lo que te conviene o no. No debes hacerle caso directamente, sino que debes interiorizar todas sus palabras y tomar tú mismo decisiones por tu cuenta. Tienes mucho amor que dar, pero por unas cosas y otras no lo estás demostrando. Enero es un buen mes para decirle a tu pareja que la quieres y que la necesitas contigo en todo momento.

Si estás soltero, no tendrás tanta suerte. No tienes ningún hombro para apoyarte cuándo hay problemas, ni tienes un confidente para contar batallitas al llegar a casa. Que esto no te afecte, coge tu teléfono y sustituye el amor de una pareja, por el amor que un amigo pueda darte. Ya vendrá el amor para hacerte compañía, ¡paciencia!

Salud

Este mes no estás totalmente en forma y eso se te nota por dentro y por fuera. Tu humor es de perros, pero es justamente por eso, por no estar en la forma que tú quisieras. Ponle solución, aunque pienses que es complicado o no tienes tiempo por todo el trabajo acumulado que tienes este mes, siempre puedes empezar por dar ciertos paseos largos, o realizar una rutina sencilla de ejercicios en casa. Una media hora para empezar podría estar muy bien.

No obstante, hacia mitad de mes tendrás que tener cuidado porque la mala suerte estará contigo y no llegará sola, te traerá dolores de cabeza para dar y regalar. Procura tener a mano tus pastillas.

Dinero y trabajo

El trabajo te está matando. Siempre pospones el momento de parar e ir corriendo a buscar otra cosa, y este mes no deberías hacerlo. Todo el trabajo que realizas no es proporcional al sueldo que cobras, y lo peor es que nunca lo será. Si tienes miedo al cambio haz una cosa: habla con tus superiores y comunícales que quieres un aumento de sueldo. El no ya lo tienes, así que adelante.

El dinero no te sale por las orejas precisamente, así que si no actúas, tendrás que atenerte a las consecuencias y conformarte con lo que tienes. Plantéate buscar otras fuentes de ingresos.

Conclusión

Enero llega para ti cargado de energía, pero con bastantes altibajos que deberás sortear. Si eres fuerte y te mantienes a tope con esta energía que te brinda el universo, sabrás hacerlo sin problema. Presta atención a todos tus familiares y amigos, y sobre todo a tu pareja. Ellos sabrán apoyarte si estás en algún momento de bajón durante este mes.

No pierdas el foco, tienes objetivos claros y debes cumplirlos antes de que sea tarde. Quizá, alguien te quiera adelantar por la derecha así que mantén tus ojos bien abiertos. Tú deberías destacar en este aspecto.