Horóscopo Sagitario de hoy

Amor

Tienes ganas de experimentar y de probar cosas nuevas, y no te vendrá mal.

Salud

Tendrás la mente despejada y harás muchas cosas, aprovecharás bien el día.

Dinero

Si continúas el buen camino emprendido en tus negocios aumentarás ingresos.

Horóscopo Sagitario semanal

Será un momento muy especial para tu economía y finanzas. Aunque durante el día sean múltiples las obligaciones a las que tienes que hacer frente, no debes dejar la salud de lado. Tómate este tema como una obligación más a tener en cuenta de tus rutinas diarias. Descansa lo suficiente y controla un tanto la comida no te conformes con cualquier cosa, trata de comer bien. No tendrás barreras altas, ni sueños que se te resistan, tienes la firme propuesta de alcanzar grandes metas y día a día lo vas a conseguir. Cuida tus gastos, queda todavía un poco para que termine el mes pero llegarán los compromisos y tendrás que hacerles frente Mejor día 20 y 21.