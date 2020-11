Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de diciembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Mes muy activo para Piscis. Se presenta una temporada en la que parar no está entre los planes de Piscis. Quedadas con amigos que hace tiempo que no ves, reuniones de trabajo eternas… Será complicado sacar tiempo para tu pareja y tu familia. Pero, deberás hacerlo puesto que si no podrás vivir situaciones incómodas y riñas absurdas que es mejor evitar. Si te ves dentro de alguna de estas riñas, asiente y escucha qué es lo que los demás tienen que decirte y verás que tienen razón.

No te centres demasiado en una sola cosa. Puede que si dosificas tus proyectos logres mejores resultados. Eso sí, no pretendas que todo venga como por arte de magia. Si quieres el éxito en tus proyectos tendrás que currártelos como si no hubiera un mañana.

Amor

Te estás adentrando en un mes más tranquilo que los anteriores. Has tenido indiferencias con tu pareja, pero están ya todas habladas y no tiene porqué volver a repetirse las situaciones incómodas que tuvieron lugar en el pasado. Si estás soltero no pierdas el tiempo con personas que sabes, de antemano, que no van a poder darte lo que necesitas en la vida.

Cuando encuentres a la persona especial, esa que llevas tiempo buscando, sabrás que tendrás que poner todo de tu parte para no perderla. Quizá, esa persona especial está más cerca de lo que piensas, pero no habías abierto bien los ojos y no eras consciente de sus encantos.

Salud

Estás pasando por un momento de tu vida en el que el cansancio es el protagonista, lo que te hace sentir mal con tu cuerpo, incluso con tu mente. Necesitas dosificar más tus horas de trabajo. Quizá, reducir tu jornada sería la solución, puesto que no encuentras el momento para parar cuando llega la noche. De hecho, incluso cuando terminas de trabajar, tu mente sigue maquinando. Esta situación es insana y tienes que cortarla cuanto antes.

Cuidado con los accidentes o las caídas. Cualquier mal resbalón podría causarte daños difíciles de curar. Así que mira bien por donde pisas y procura no ir corriendo los días de lluvia. Si superas el mes sin un rasguño, podrás despreocuparte pues el 2021 te trae suerte en ese aspecto.

Dinero y trabajo

No tienes que preocuparte por temas económicos. Estás bien respaldado ya que has estado procurando tener un colchón bastante grande para momentos como estos por los que estamos pasando. Además, la navidad va a ser bastante movidita y tendrás más gastos de la cuenta. Compra los regalos que necesites para tu familia, sorpréndeles con algo grande. El dinero está para gastarlo.

Tampoco tendrás que preocuparte por tu puesto de trabajo. Llevas tiempo pensando que podría peligrar tu permanencia en la oficina, pero pasará algo que te hará ver que eres imprescindible para tus jefes. ¡Enhorabuena! Te lo has ganado con tu constancia y tus buenos modales.

Conclusión

Diciembre traerá la paz a tu vida. Cuida de tu familia y de tus amigos en estos momentos tan importantes y no te importe ayudarles en todo lo que esté en tu mano. Esas personas a las que ayudes, también lo harían en el futuro contigo si lo necesitases.

Cuida de tu cuerpo y trabaja la higiene postural. Pasas demasiado tiempo en la misma posición y eso puede traerte consecuencias en el futuro que podrían evitarse. Si tienes algún capricho que se pasa de presupuesto, no dudes en dártelo, tanto trabajo necesita una recompensa material.

Si ves la ocasión de formarte para complementar tus conocimientos, no lo dudes. El saber no ocupa lugar y podrías conseguir grandes beneficios si lo haces.