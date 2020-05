Con la llegada de este nuevo mes no pierdes la esperanza ni la fe en nada, sigues viendo ese rayo de luz al final del túnel. De hecho, sin esa luz te acabarías marchitando. Le estás dando demasiadas vueltas a todo a pesar de que por fuera transmites una calma increíble.

Echas mucho de menos a tu familia y amistades, y esto te hará tener momentos en los que estés muy bien pero otros en los que llores mucho. Tampoco te lo tomes como algo malo, a veces es la única manera de desahogarse y es más que necesario, no vas a ser más débil por hacerlo.

Amor

Sobrevivir a ciertos imprevistos relacionados con temas amorosos es casi un milagro. Por este motivo, puede que necesites disponer de tiempo suficiente para poder avanzar sin esa persona que en este momento te está obstaculizando más que otra cosa.

El desconfinamiento puede suponer un distanciamiento necesario después de todo el tiempo que has pasado en busca de aquello que te ha hecho feliz durante este tiempo. El amor perdido quizás esté más cerca de lo que pensabas y podrás hacerlo regresar a tu vida con unas pequeñas jornadas de introspección. Disfrútalo y valóralo debidamente cuando retorne.

Salud

La tranquilidad volverá a tu vida y es algo que agradecerás, pues se verá reflejado en tu buena salud. Puede que por fin te des cuenta de que las cosas te pueden ir mejor gracias a tus buenas vibraciones.

Avanza hasta conseguir perder el miedo, el contagio no tiene por qué ser un problema si actúas con precaución. Precisamente esa superación diaria y comprobar que todo vuelve a la normalidad poco a poco será lo que te haga sentir tan bien. Atento al día 20 de mayo, darás un paso muy importante en tu carrera.

Dinero y Trabajo

Siempre hay un motivo para sonreír, recuérdalo a lo largo de este mes de mayo porque será distinto de todos los demás. Aunque, en realidad, acabarán siendo unos momentos menos intensos de lo que esperabas.

No cobrarás demasiado, pero será una ayuda para continuar con tu camino. Tienes todo lo necesario para triunfar y dar lo mejor de ti mismo, así que no lo desaproveches bajo ningún concepto. Eres capaz de eso y mucho más, los malos momentos no te detendrán, al contrario, sacarás la parte positiva de las cosas.

Conclusión

El día 7 de mayo hay la Luna Llena en Escorpio y es muy probable que lleguen ideas a tu cabeza un tanto destructivas, pensamientos que quizás están fuera de lugar sobre cosas que ni siquiera han sucedido. Y lo que es peor, hay una pequeñísima posibilidad de que ocurran. A veces te da por pensar de manera catastrofista, y puede que se acentúe durante esta Luna.

Cada día tienes más ganas de empezar algo nuevo, tienes un millón de ideas en la cabeza, impulso y creatividad, y ahora más que nunca. Pero debes ser constante para conseguir tus objetivos y no dejar las cosas a medias. Tienes un gran potencial, empieza a creértelo y haz todo lo que esté en tu mano para ir avanzando.

Hay una personas que te demostrará que está contigo pase lo que pase, pero no se podría decir lo mismo de todo el mundo. En realidad, tu eres una persona que sabes desechar lo que no te hace bien en cuanto lo ves, así que olvídate de tus viejas heridas y mira hacia delante. A mitad de mes el cielo nos inunda de retrógrados, no te resistas y fluye con todo.

A final de mes tendrás un incremento de energía por la llegada del Sol a Géminis. Experimentarás deseos de hacer cosas, de curiosear, sentir, de vivir. No será fácil, pero lo conseguirás. Piensa en ti y en los tuyos ahora y cuídalos todo lo que puedas.