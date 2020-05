Este mes vas a sentir que hay esperanza para todo: para arreglar las cosas, para saber que siempre hay una salida, esperanza con las personas y con la vida. Sin embargo, durante todo este tiempo te has visto inmerso en un mar de emociones y sensaciones que te han dejado un sabor agridulce.

Además, has visto el lado más oscuro de las personas, pero también lo mejor de ellas. No olvides que tu signo lo representa una balanza, y sabes que la vida es como el ying y el yang. Tiene que existir el negro para que el blanco sea real, o tiene que haber oscuridad para que la luz brille con más fuerza. No obstante, eres el signo al que probablemente más afectan estas energías contrapuestas.

Salud

En este mes de mayo tendrás algunos problemas de garganta. Los cambios de temperatura serán tan bruscos que puede que te causen un daño angustioso. Cuida tus pies y tu calzado, son una pieza fundamental para que no enfermes. Así evitarás resfriados y problemas mayores.

Los aires acondicionados pueden hacer estragos y la equipación que deberás llevar para salir a la calle podrían tener consecuencias peores de lo que imaginabas. Ten paciencia, todo volverá a su cauce, solo es cuestión de un poco más de tiempo. El día 30 de mayo será un día importante para ti, pues olerás el éxito desde lejos, pero con constancia cada vez estará más cerca.

Amor

Ocultarte detrás de un amor que podría llegar a ser el que siempre has soñado, y quizás un poco más, es fundamental para ti. Estás muy cerca de convencer a esa persona de que se encuentra en un momento adecuado para la relación. De hecho, ambos lucharéis para que así sea y, con mucho esfuerzo, las cosas se materializarán de una forma nunca imaginada.

Si has conseguido atravesar la oscuridad de un periodo sin apenas amor, ahora que brotará de todas partes serás capaz de conseguir casi cualquier cosa. Disfrútalo y aprovecha para hacer algo especial.

Dinero y Trabajo

No puedes estar constantemente mirando hacia atrás, esos tiempos en que el mundo giraba en la dirección correcta sin apenas esfuerzo. Este mes de mayo será decisivo para comenzar un proyecto totalmente innovador.

No temas arriesgarte, y menos en estos momentos en que tus sentimientos harán que tomes la decisión acertada. Haz caso a tus corazonadas, te ayudarán a triunfar. Tu sexto sentido estará alerta para mejorar tu vida profesional.

Dinero

Este será un mes de descanso mental, o al menos debería serlo, porque tu mente te está pidiendo a gritos que eches un poco el freno con todo. A pesar de que mucha gente ha tenido ese obligado “descanso” físico, no todos han disfrutado de un descanso mental.

Y es que desconectar a menudo es más que necesario, y valora además no quedarte en ningún lugar donde sufras. A mediados de mes habrá una serie de retrógrados que te afectarán, sobre todo Saturno el día 11 de mayo y Venus el 13.

Quizás sientas que estás dejando de entender a los demás y de ser tolerante con ellos. De alguna manera te empezarás a rebelar y a mostrar un egocentrismo dañino, y sabes que eso no es bueno. Saturno retrógrado no ayudará mucho en esto, pero al menos debes ser consciente de que debes frenar un poco tu actitud.

Todos tenemos días buenos y malos, no obstante tienes la serenidad suficiente para volver al origen del asunto y tratar de enfocarlo de manera objetiva. Cuidado con las discusiones tontas después del 13 de mayo, estarás demasiado irritable.

Está bien poner a la gente en su sitio, pero hazlo en el momento adecuado o al final acabarás siendo el malo de la película. Un amigo necesitará un aumento de energía, no reprimendas, intenta ayudarle sin hacer que se sienta mal.

A final de mes tendrás muchísima energía que será increíblemente poderosa, lo que te dará un empujón extra para hacer cualquier cosa y servir de inspiración a los demás.