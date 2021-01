Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de ENERO para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Enero no empieza como tenías en mente. Pero, debes tener paciencia porque pronto se verán indicios de que el camino volverá a estar liso pronto. Mientras tanto, sortea obstáculos con todas tus fuerzas porque puedes hacerlo, y lo mejor de todo, puedes hacerlo bien. No te preocupes por problemas sin importancia, y menos si no son tuyos. Tienes suficiente con centrarte en tus proyectos, como para tener que atender los de los demás. Pero, ¡ojo! Eso no quita que no puedas echarles una mano a tus compañeros. Es dar para recibir.

Tu familia te echa de menos. Has estado distante en las fiestas y ahora es momento de demostrar que estás ahí y que te importa la vida de las personas más cercanas a ti. Puede que no saques mucho tiempo para visitas y momentos de ocio acompañado, pero sí para una llamada, un mensaje o algo que haga sentir a los demás que te tienen cerca.

Amor

Llevas soñando con una persona concreta tanto tiempo que la has idealizado y no es quién tú crees. Será mejor que pongas los pies en la tierra y tomes la determinación de olvidarte de esa persona. Solo así tendrás hueco suficiente para nuevas personas en tu vida, y ¿quién sabe? Una nueva relación con base fuerte para aguantar vientos y mareas.

Si ya tienes pareja tu mes no cambiará mucho. Pero, intenta volver a la rutina antes a la vez que tu pareja o no estaréis de acuerdo en algunas cosas que pueden desembocar en peleas tontas e innecesarias. Evita a toda costa estos encontronazos con tu pareja, no es momento de tener discusiones, podría dañarse vuestra relación.

Salud

Ya te has dado cuenta de que hay hábitos que a ti no te sientan demasiado bien. A otras personas puede que le funciones, pero no es tu caso y no deberías insistir. Busca soluciones más acordes con tu persona. Tu cuerpo es un templo y debes cuidarlo.

Cuidado con los malestares. Sobre todo, si te duele la cabeza o la garganta, deberías acudir a un profesional que valorará tu situación. De no hacerlo, podrías empeorar y pasarte en cama unos días, perdiendo el trabajo correspondiente.

Dinero y trabajo

Últimamente no estás muy concentrado. Las fiestas no te han sentado del todo bien porque tu mente se ha quedado con ellas y aún no ha vuelto a ti. Procura centrarte en la primera semana de enero o llevarás contigo un retraso hasta final de mes. Si lo consigues, no tendrás problema y todo surgirá correctamente.

Cuidado con las inversiones, si no sabes manejar el dinero, será mejor que no tomes decisiones precipitadas. Podrás pedir ayuda si lo necesitas, pero olvídate de dar pasos sin supervisión porque podrías perderlo todo.

Conclusión

Pensabas que sería llegar enero y cambiar por completo el rumbo de tu vida a mejor. Pero, te has topado con una barrera casi infranqueable que será mejor que rodees. No hay manera de echarla abajo, pero con la estrategia correcta conseguirás llegar al otro lado. Es cuestión de paciencia y constancia.

Además, será mejor que cuentes con ayuda de todo tipo para tus proyectos. Crea sinergias y agárrate a ellas para subir posiciones hasta triunfar. Solo así podrás alcanzar tus metas y crear nuevas que, a priori, ves como imposibles.

No pierdas de vista a tus amigos y a tus familiares. Ellos son los que estarán ahí siempre a toda costa y debes cuidar la relación. Si no lo haces, podrás verte totalmente solo en algunos momentos del mes y no es lo que buscas, ni lo que necesitas. Intenta sorprender con algo que no se esperen.