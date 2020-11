Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de diciembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Se avecinan algunos problemas para Libra. Además, habrá muchos cambios a los que Libra va a tener que enfrentarse sin ayuda. Procura tener paciencia y sacar la mejor versión de ti mismo. Si sabes manejar los problemas, sabrás salir de ellos sin mayor dificultad. Presta atención a la salud, a la familia y al dinero. Serán buenos tiempos económicos, pero procura desviarte de tu cauce y gastar más de lo que generas.

Presta atención también a tu vida social. Tu felicidad dependerá, en cierta medida, de tus relaciones sociales. Así que prepárate para un mes lleno de quedadas y eventos en los que te verás rodeado de personas que te van a aportar mucho en tu vida. No descuides a tu familia ni a tu persona favorita, podrían perder el interés total en ti.

Amor

El ritmo de tu relación no se verá alterado en absoluto. Todo seguirá el mismo curso que ha seguido en el resto del año. No obstante, tendrás momentos con tu pareja que serán para no recordar. Cuando te veas en medio de todo el caos, echa un paso atrás y mantén la calma en todo momento. Rebájate si es necesario, sobre todo si no tienes la razón y lo sabes. Mejor salir airoso de cualquier conflicto a unas fiestas con mala cara.

Los solteros no tendrán suerte este final de año. Tendrán que esperar al próximo año para encontrar sus medias naranjas. Pero, merecerá la pena si esa media naranja es la que estará a tu lado toda la vida.

Salud

Tu salud no te acompañará durante el mes de diciembre. De hecho, tendrás que renunciar a algunos planes por tu malestar. Además, tu ritmo en el trabajo te hará sentirte cansado en más de una ocasión. Quizá es buen momento para plantearse tomar vitaminas o suplementos para poder descansar mejor. No obstante, procura priorizar y desconectar de todo siempre que puedas.

Si puedes, haz meditaciones guiadas para conseguir sentirte totalmente equilibrado. El yoga o el pilates también pueden hacer que encuentres el equilibrio de una vez por todas.

Dinero y trabajo

Te sientes espléndido porque tu nivel de ingresos es más alto que estos años atrás. Pero, piensa que lo que fácil viene, fácil se va. Trabaja duro para que este refrán no tenga aplicación en ti. Es más, trabaja superando todos tus objetivos para poder duplicar o, incluso, triplicar tu capital. Será bueno que sorprendas a tu familia con algunos extras durante estas festividades.

Cuidado con el trabajo. Tendrás un mes cargado de estrés debido al excesivo movimiento en tu trabajo. Pero, puedes con eso y mucho más. De hecho, tendrás que ayudar a tus superiores en sus tareas en más de una ocasión, lo que te hará sentirte el rey.

Conclusión

En resumen, tendrás un mes muy movidito en el que el descanso es importantísimo para poder rendir por completo. Necesitarás ayuda para descansar, pero una vez que consigas ese merecido descanso vivirás los días de manera más intensa. Procura separar vida social de trabajo, aunque estas fechas las empresas siempre traspasan la fina línea, deberás mantenerte al margen para que los problemas no te afecten en absoluto.

Con tu familia siempre ha habido un vínculo muy fuerte. Últimamente este vínculo se ha desdibujado, pero estáis a tiempo de retomar vuestras relaciones dónde las dejasteis. Solo es cuestión de ponerle ganas y empeño. Todo volverá a la normalidad más pronto que tarde, justo a tiempo para los mazapanes y los turrones.

Los Libra solteros tendrán momentos en los que pensarán que su soltería está a punto de finalizar. Pero, desgraciadamente tan solo se tratará de un espejismo y habrá que volver pronto a la realidad.