Horóscopo Libra de hoy

Amor

Te llega un periodo de bastante calma y tranquilidad en los asuntos amorosos.

Salud

Tu estado de ánimo es algo irregular debido a los astros, intenta animarte.

Dinero

Actúa con prudencia cuando vayas a realizar una tarea laboral nueva, te observan.

Horóscopo Libra semanal

Tu talante más emprendedor se abre paso provocando todo tipo de sensaciones a tu alrededor. Quieres demostrar a todos lo mucho que vales y te has propuesto demostrarlo con todas las armas a tu alcance, pero procura no pasarte. No debes perder los nervios y tómate las cosas con calma para que tu interior no se resienta. Puedes tener cambios constantes en el terreno laboral y es probable que tengas que adaptarte de manera dinámica y sin agobios. Eso si, las luchas de poder no te convienen para nada en este momento ve a lo tuyo y pasa todo lo que puedas. Por otro lado, no descuides las relaciones de amistad o trabajos en equipo. .Mejor día 18 y 19.