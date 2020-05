Comienza un nuevo mes y todo parece estable, pero tu problema es que a veces sientes como un gran vacío dentro de ti. Es probable que, si echas la vista atrás, observes que mucha culpa de ello recae sobre otras personas.

Lo que está claro es que no has pasado un tiempo formidable en cuanto a relaciones personales se refiere. Sea como fuere, ahora estás aquí y has salido de todo, has conseguido superarlo como siempre, de manera que ahora solo mereces cosas buenas.

Salud

Estás en buenas manos y por eso tu salud podría no preocuparte. Sin embargo, algunos problemas de salud sin importancia pueden aparecer durante las primeras semanas de este mes. Has visto como los cambios de aire han surtido efecto, pero descubrirás que estás un poco más expuesto a enfermar.

El mensaje es muy claro: no temas esta nueva realidad. Aunque no estés preparado para aceptarla, será la que tengas que afrontar durante los próximos días de manera inevitable. Presta atención al día 14 de mayo, pues te enfrentarás a una decisión que podría dañarte.

Amor

El mes de mayo estará repleto de actividad, y comprobarás que tantos días sin hacer prácticamente nada pueden haberte pasado factura. Las cosas no terminarán de funcionar igual que antes, simplemente serán distintas, incluido en tus relaciones personales.

La vuelta a la rutina de ambos podría ocasionar resultados inesperados. Además, los grandes retos llegan después de la calma, es decir, cuando las tormentas dejan a un lado esos pequeños problemas que pueden hacerte más de daño de lo que esperabas. Calma tu corazón de esos latidos desbocados que te acechan.

Dinero y Trabajo

Por mucho que desees que tu vida sea normal durante este mes de mayo, no será así. Quizás intentes precisar tus estrategias y buscar un nuevo trabajo. Lo bueno es que te has ido volcando en lo realmente importante y el dinero no lo es, sino más bien lo que nos acaba reportando.

La infelicidad e incertidumbre no es el objetivo que debes perseguir ni alcanzar cuando salgas a trabajar cada día, recuérdalo. Esta primavera tan atípica se convertirá en el renacer de una nueva persona que construirá sus cimientos a partir de las ruinas de una tarea que se ha ido derrumbando durante la crisis.

Conslusión

La Luna Llena del día 7 de mayo puede haberte hecho reabrir viejas heridas. Es probable que tengas la horrible tentación de buscar a alguien que no debes, o quizás sea esa persona la que te busque a ti.

Si tienes la tentación de contestar y saber más, aunque no lo hagas con segundas intenciones pueden hacerte mucho daño esos contactos.

Ten presente todo lo que has pasado y recuérdate a ti mismo lo que sentiste. Está muy bien hacer lo que a uno le plazca, pero no a cualquier precio. Este mes el ambiente estará muy crispado a tu alrededor y cualquier cosa que digas afectará demasiado a otras personas. Acabarás pensando que no entiendes cómo tu opinión puede causar tanta rabia a los demás.

Evita los enfrentamientos, sobre todo con la gente que te importa de verdad. Es cierto que los retrógrados en tu signo no ayudarán mucho, pero tu orgullo sí lo hará. Además de distanciarte de algunas personas, tendrás contacto con otras mucho más afines a ti.

Déjate llevar por quien realmente te hace sentir bien, no con quien ya tuvo una oportunidad y te falló, y deja de pensar si debes hacerlo o no. Si lo sientes de corazón, hazlo, y si es a final de mes mucho mejor, pues tendrás una energía extra gracias a la entrada del Sol en Géminis.

También a final de mes, el día 22 en concreto, la Luna Nueva estará en Géminis, lo que quiere decir que tendrás que ser un poquito egoísta y cuidarte más. Haz lo que te guste para sentirte mejor y disfruta de la vida.