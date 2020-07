Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de julio para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

La fuerza del león tardará en salir a la luz, durante este mes de julio pondrás una y mil excusas para no decir lo que piensas. Con una actitud un poco más permisiva te estarás perdiendo ante las conexiones que otras personas intentan establecer contigo. Nunca has sido de los que se dejan llevar en un baile que puede resultar casi infinito, hasta ahora.

Te cansarás de tirar de la cuerda y dejarás que te lleven. De esta manera podrás descubrir quién ha heredado ese punto de líder que has estado difundiendo a los cuatro vientos. Cada una de tus actuaciones son las que te mereces, si has hecho bien tu trabajo conseguirás un plus de alegría. Si, por el contrario, no tienes relevo para esos días de bajón, tu vida puede cambiar considerablemente.

Salud

La edad es algo que te preocupa sin motivo. El paso del tiempo es algo que llegará. Tarde o temprano tendrás que buscar una forma de decir lo que piensas y saber en todo momento qué es lo que te hace feliz. Sin esa energía que siempre has demostrado, será complicado mantener a raya tu autoestima.

No es fácil dejarte en mal lugar y menos cuando compites con una persona muy parecida a ti. Con la luna llena llegarán algunas revelaciones que pueden afectar tu salud. Acepta todo lo que llegue y no te dejes nada por analizar durante este periodo que está por llegar. Mirante en el espejo será totalmente distinto a final de mes.

Amor

En el amor no siempre puede tirar del carro la misma persona. Hay momentos en los que debes espera a que sea otra la que te aporte la estabilidad que necesitas. Si no puedes vencer ese miedo al control que posees es porque estará preparado para dar lugar a otro camino. Podrás ver si tu pareja ha entendido bien tus necesidades o no.

Si después de un tiempo prudencial y sin un correcto liderazgo, sigues sin tener ciertos momentos íntimos como esperabas, será mejor que tomes una decisión. La intimidad será la prueba de fuego para saber si realmente te interesa esa persona o no. De lo contrario, será mejor que busques una alternativa distinta, el verano es muy lago y estás en tu mejor momento.

Dinero y Trabajo

Las buenas noticias se irán sucediendo en el ámbito del trabajo. Si no tienes trabajo recibirás una esperada llamada que puede darte algunas alegrías inesperadas. Podrías obtener mejores resultados siempre y cuando te empieces a plantear una nueva gestión de la empresa en la que ocupes un papel central.

Sin la posibilidad de poder comparar con algunas personas de tu entorno tendrás que dar rienda suelta a tus ahorros. Programar las vacaciones por el mínimo precio puede ser algo complicado, deberás invertir un poco más con ciertas precauciones o puedes sufrir más de un contratiempo financiero en forma de estafa o de productos que no se corresponden con lo estipulado.

Conslusión

Julio será para ti Leo un mes de revelaciones de miedos y de tensiones. Al final de este ciclo podrás saber si realmente alguno de tus ideales o certezas era correcto o no. Puede que te sientas totalmente distinto al llegar tu reinado.

En unos días tendrás que afrontar el paso de un nuevo año y en este momento estarás pensando en todo lo bueno que has tenido, pero también en lo malo. Esta vuelta al sol ha sido atípica, pero no solo para ti, todo el mundo tendrá la misma sensación.

Querrás poner a prueba todo lo aprendido y eso puede tener ciertas consecuencias. Toda acción provoca una reacción que puede acabar siendo inesperada en algunos aspectos. Todo volverá a su cauce después de una reflexión necesaria.