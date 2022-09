Tus amigos deben seguir siendo un puntal fundamental para que en las circunstancias menos favorables no te vengas abajo. Has de estar preparado para los ligeros contratiempos que van surgiendo en el día a día y no tendrás que preocuparte por nada… ¡Ánimo!

Amor: No provoque discusiones sin sentido con su pareja.

Dinero: Aproveche la ocasión de tener mayores ingresos.

Trabajo: Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo.

Salud: El descanso le beneficiará.