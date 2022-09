No tengas miedo al fracaso, sólo has de temer la indecisión, el quedarte en terreno de nadie y sentir que no tienes respuestas para las preguntas que surjan. Lo mejor es ser valiente, ampliar tus horizontes y saber que siempre hay una solución para los problemas.

Amor: Necesita salir con amigos.

Dinero: Las prisas son contraproducentes para su economía.

Trabajo: Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo.

Salud: La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.