Te ofrecemos la suerte que deparan los astros durante esta semana para todos los signos del zodíaco.

Descubre lo que ofrece el destino durante la semana para tí y los tuyos en todo lo relacionado con tu buena estrella en el amor, consejos en cuanto a tu salud y aspectos tan importantes como el dinero y el trabajo, para que puedas afrontarla de la mejor manera posible según tu signo del zodíaco.

Aries

Salud: Esta semana especialmente te sentirás un poco más nerviosa/o de lo normal, no obstante todo es producto de tu imaginación.

Dinero: Óptima semana para potenciar todo lo relacionado con el ámbito laboral, en el que el resultado será muy satisfactorio y gratificante.

Amor: Semana de incertidumbre, miedos y estancamiento momentáneo… tienes que ser más positivo/a o de lo contrario esta situación se podría mantener en el tiempo.

Consejo de la semana: Un cuarzo rosa sería ideal para poder llevar a tu vida la positividad y tranquilidad que tanto necesitas.

Tauro

Salud: El otoño hace en ti que empieces a notar fatiga y cansancio que hacen que no concilies bien el sueño y descanses.

Dinero: Esta semana podrías ver de alguna manera incrementado este aspecto. ¡Genial!

Amor: Semana intensa a lo que el amor y los sentimientos se refiere. Ten paciencia, todo volverá a su estado normal.

Consejo de la semana: Sería conveniente que prendieras una vela morada o lila, con ello abrirás tus chacras y trasmutarás tu energía positiva.

Géminis

Salud: Deberías cuidarte algo más con la alimentación que llevas últimamente, esto puede acarrearte problemas innecesarios.

Dinero: Semana de estancamiento laboral y económico. Solo por un tiempo relativamente corto, después todo mejorará considerablemente.

Amor: Momento muy positivo para viajar y hacer planes con tu pareja.

Consejo de la semana: Una velita blanca hará esta semana sería ideal para abrir todos tus caminos.

Cáncer

Salud: Esta semana será muy tranquila para ti, lo que hará que te sientas especialmente bien.

Dinero: Cuida tus ahorros, podrías necesitarlos por algún tema inesperado de última hora.

Amor: Momento de inestabilidad sentimental en el que necesitarás meditar y pensar bien lo que es mejor para tu vida.

Consejo de la semana: Sería conveniente que encendieras dos días en semana una vela de color naranja para darte claridad y lucidez mental, además de asociarse con tu signo.

Leo

Salud: Sería conveniente que prestaras más atención a tu salud antes de que llegue el frío… De lo contrario podrías acatarrarte y tener problemas de garganta con mucha frecuencia.

Dinero: Tienes demasiados miedos últimamente y eso no te hace ningún bien porque pierdes facultades que tienes más que de sobra. ¡Confía más en ti!

Amor: Sigues en la misma línea con tus miedos y afectan a todos los terrenos de tu vida. Libérate de ellos y piensa más en frío.

Consejo de la semana: Si pudieras conseguir un Onixsería estupendo. Es la Gema que va con tu signo. Te aleja de la negatividad y atrae el aumento de energía de cuerpo y mente.

Virgo

Salud: Muy buena semana a lo que a salud se refiere.

Dinero: Intenta no vivir siempre ahogado cuando en realidad no lo estás… Sólo reorganízate y verás resultados.

Amor: Lo que ahora te preocupa tanto, verás que con el tiempo no merecía la pena.

Consejo de la semana: Lleva contigo siempre una coralina, te protegerá contra todo tipo de males.

Libra

Salud: Eres una persona muy fuerte en tema salud y sabes cuidarte día a día. Mantén ese buen hábito siempre.

Dinero: Algún obstáculo en el terreno financiero hará que te preocupes en exceso, no es necesario, pero toma alguna medida para controlar la economía.

Amor: No deberías hacer caso a ciertas personas de tu entorno… pueden confundirte e ir por el camino equivocado.

Consejo de la semana: lleva contigo una gema Lapisazuli. Abrirá tu mente al mundo espiritual y guiará por el buen camino que deber escoger.

Escorpio

Salud: Sigues con problemas en las articulaciones, no lo dejes pasar.

Dinero: Momento ideal para invertir en aquello que hace tiempo llevabas pensando. ¡aprovéchalo!

Amor: Siempre miras el lado malo de las cosas hacia tu pareja… es momento de sacar el lado positivo porque aunque no lo creas… verás que eres feliz.

Consejo de la semana: Esta semana te convendría llevar un berilo dorado a algo del mismo color, estimulará y ayudará a ver la realidad que no ves en estos momentos.

Sagitario

Salud: Delicado tema en estos días para ti… pero tu perseverancia y actitud ganarán la batalla.

Dinero: Debes prestar especial atención, pues sino te centras puedes tener problemas en el ámbito laboral.

Amor: Muy positiva semana para ti y tu pareja, sino la tienes… semana estupenda para empezar un nuevo romance.

Consejo de la semana: ¡La Turquesa es tu gema de esta semana! Te protegerá y ayudará en todo lo relacionado con la salud.

Capricornio

Salud: Sigues con los mismos dolores y llevas demasiado tiempo. No lo dejes más.

Dinero: Cada vez estás más cerca de aquello que deseas, pero cuidado… sino lo haces con cautela, puede truncarse.

Amor: Estar demasiado seguro/a, a veces te llevan a descuidar a tu pareja.

Consejo de la semana: El ámbar atraerá tu suerte y economía esta semana.

Acuario

Salud: Te ves cada vez más cansado, pero tal vez solo necesites relajarte y no darle tantas vueltas a las cosas. Lo estás haciendo bien.

Dinero: Muy buen momento para darte un capricho querido Acuario.

Amor: Cada vez te alejas más por posibles habladurías que son inciertas. Cuida de ti y de tu pareja. Os lo merecéis.

Consejo de la semana: Esta semana convendría que llevases un Ópalo contigo, ideal para encontrar el amor verdadero o conservar el que tienes.

Piscis

Salud: La ansiedad cada vez es mayor. Intenta tranquilizarte porque todo pasará.

Dinero: Buena semana en el terreno laboral y económico. Sino tienes trabajo es el momento y si lo tienes puedes tener alguna recompensa.

Amor: Tranquilo Piscis, solo son momentos tensos normales en todas las parejas. Relájate.

Consejo de la semana: esta semana tu piedra es la Amatista, te calmará la ansiedad.

