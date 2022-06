Directo a tu signo

Aries

La turquesa te dará protección y suerte.

Salud: Presta atención y cuida tu corazón y el sistema cardiovascular.

Dinero: Puedes sentir agobio por no llegar a todo lo que desearías, procura relajarte.

Amor: Días favorables para vivir romances o aventuras, pasajeras y poco comprometidas.

Ver más sobre Aries…

Tauro

Lleva contigo una esmeralda o piedras verdes.

Salud: Fortalece y cuida la espalda, por riesgo de dolor o lesiones.

Dinero: Terceras personas o entidades mejorarán tu situación. Venta o compra de algo importante.

Amor: Los astros provocan enfrentamientos en la pareja, alteración de carácter e impulsos. Ver más sobre Tauro…

Géminis

La plata te protegerá y favorecerá tu suerte.

Salud: Atiende a tu sistema digestivo y cuida especialmente la alimentación.

Dinero: Momento de ser precavido y no arriesgar pero sin vivir con miedo a la carencia.

Amor: Encuentra el equilibrio para poder entregarte más a tus seres queridos y pareja. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Evita que te afecten las opiniones de terceros.

Salud: Recibirás buenas noticias sanitarias y comenzarás la recuperación.

Dinero: Pequeños golpes de suerte que mejoran tu vida y finanzas. Sorpresas alegres.

Amor: Los astros anuncian momentos muy felices junto a los tuyos y nuevos romances. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Utiliza el poder del color amarillo esta semana.

Salud: Debes ser más estable y disciplinado en tus objetivos y hábitos.

Dinero: Recogerás los frutos de tu esfuerzo. No on regalos del destino ni buena suerte, te lo has ganado.

Amor: No seas tan exigente respecto a lo que esperas de los demás. Ver más sobre Leo…

Virgo

El cuarzo rosa será tu aliado en las relaciones.

Salud: Posibles problemas de circulación y retención de líquidos.

Dinero: Continúa mejorando gradualmente tu situación laboral y económica.

Amor: Puedes cometer algunos errores que desencadenen situaciones tensas o desagradables. Ver más sobre Virgo…

Libra

Evita los colores fuertes, mejor los suaves o pastel.

La clave del bienestar está en el equilibrio, sin irte a los extremos.

Dinero: Una actitud codiciosa o egoísta puede atraer pérdidas o mala suerte.

Amor: Sé tú, con autenticidad, sin pretender forzar lo que no eres para agradar a quien no te acepta. Ver más sobre Libra…

Escorpio

La piedra larimar facilita que hables tu verdad.

Salud: Realiza alguna desintoxicación o protección de hígado.

Dinero: Compra, venta, inversión, firma de papeles o movimientos financieros. Déjate asesorar.

Amor: Riesgo de relaciones interesadas en las que una de las partes salga perjudicada. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

La calcita favorece la protección y buena suerte.

Salud: Posibles trastornos del sueño o falta de descanso y energía.

Dinero: Algunos viajes o eventos provocarán que gastes más dinero del habitual.

Amor: Intenta no posicionarte y mantenerte al margen, a pesar de las presiones. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

La coralina te infundirá fuerza y poder.

Salud: Bebe agua, mantente hidratado y cuida los riñones.

Dinero: Los astros anuncian reconocimientos o ascensos. Trabaja la organización.

Amor: Aclaración de algún malentendido que mejora tus relaciones y vida íntima. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Aprende a interpretar lo que sucede.

Salud: Riesgo de ansiedad, nerviosismo o estrés prolongado.

Dinero: Cuidado con los impulsos. Riesgo de decisiones equivocadas, estafas o gastos innecesario.

Amor: Alguien cercano declarará sus sentimientos o esperará su oportunidad. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Una casa ordenada es una mente ordenada.

Salud: Te liberas de alguna preocupación. Sensación de calma y tranquilidad.

Dinero: Deja que tu intuición te guíe a cambios y oportunidades laborales y económicas.

Amor: Sorpresas inesperadas. Sentirás el cariño de aquellos que te rodean. Ver más sobre Piscis…