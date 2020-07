Momentos de sorpresas en el amor para Sagitario, Capricornio y Virgo y también son momentos en los que se deben atraer las buenas energías y la alegría al entorno, especialmente en los signos de Aries, Tauro y Leo, que lo necesitan más que nunca.

A continuación, conoceremos la previsión semanal de los diferentes signos del horóscopo:

Aries

Estar inmerso en pleno proceso de cambios tendrá una serie de consecuencias durante estos días, acéptalas.

Salud: La mente positiva es mucho más poderosa que la negativa, puede alejar durante estos días la enfermedad.

Dinero: Tu nuevo trabajo o un extra que has conseguido será más rentable de lo que esperabas, ahorra ahora que puedes.

Amor: En las relaciones contigo habrá un denominador común, una forma de amarte que no te gustará nada.

Trabajo: Encontrarte con alguien de tu antiguo trabajo puede tener consecuencias inesperadas en tu día a día.

Ver más sobre Aries…

Tauro

Se inicia un periodo de estabilización, tendrás mucho más claro hacia dónde quieres encarar tu nueva vida.

Salud: Las vacaciones serán la única fuente de alegría que te permitirán sentirte mucho mejor a largo plazo.

Dinero: No debes gastar más de lo que debes, al menos así tendrás la seguridad de que puedes pagar esta semana.

Amor: Las transformaciones a nivel emocional pueden llegar a ser totales y eso se plasmará en cambios importantes.

Trabajo: Lo que ganarás en tu trabajo será suficiente para poder enfrentarte a algunas deudas que irás contrayendo.

Ver más sobre Tauro…

Géminis

La vida social cobrará protagonismo en unos días en los que puedes empezar a generar nuevos contactos importantes.

Salud: Te quitarás un peso enorme de encima y eso quiere decir que podrías encontrar una solución a un problema.

Dinero: No esperes nada de nadie y menos en temas de dinero, todo lo que no puedas tocar o ver no te conviene.

Amor: No dudarás del universo cuando te presente a alguna persona, la querrás conocer nada más verla.

Trabajo: Las compañías negativas en el trabajo pueden dejar de ser una realidad durante estas jornadas.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Estar cerca del mar o del agua será lo que esta semana te permita sentirte mucho mejor, no notarás de inmediato.

Salud: No es momento de dar rienda suelta a algunas personas, no dejes que las criticas te afecten durante estos días.

Dinero: En temas de dinero no tienes familia, estás dispuesto a alejarte de ellos si no te benefician con alguna ayuda.

Amor: Podrías comenzar a ver en tu relación un pequeño resquicio que acabará siendo el que la agriete del todo.

Trabajo: Dependerás totalmente de tu trabajo y eso puede llevarte a cierta desesperación durante estos días.

Ver más sobre Cáncer…

Leo

Podrías convencerte durante esta semana de todo lo que puedes llegar a conseguir e ir a por ello.

Salud: Tus buenas perspectivas crearán a un leo que podrá creer más en sí mismo y aumentar su autoestima de forma exponencial.

Dinero: El nuevo proyecto que tendrás sobre la mesa durante estos días puede ser más grande de lo esperado.

Amor: Si tienes a una persona que realmente te valora a tu lado, puedes obtener muchos más beneficios.

Trabajo: Tienes que buscar una forma de conseguir más dinero haciendo lo mismo o cambiando de sector.

Ver más sobre Leo…

Virgo

No esperarás que nada se derrumbe, al contrario, estarás esperando que vuelvas a hacer crecer tu imperio.

Salud: Tienes que encontrar un plus de salud que realmente te podría beneficiar, los tés son buenos aliados durante estos días.

Dinero: Tus cuentas son una especie de problema que realmente no sabes cómo poder solucionar estos días.

Amor: Esta semana puede que tu relación se tambalee, pero no hay terremoto tan fuerte para destruirla.

Trabajo: La confusión frente a un futuro incierto solo puede tener como consecuencia un cambio mayor de tercio.

Ver más sobre Virgo…

Libra

Hará calor lejos de tu casa, pero cerca parecerá que estés en el polo norte durante esta semana que empieza.

Salud: Hay siempre un estado de salud que te hace más daño de todos, esta semana la tristeza te dinamitará por dentro.

Dinero: No hay dinero en el mundo que pueda compensar la pérdida de tiempo a la que te verás sometido estos días.

Amor: Tus relaciones se congelarán no irán en ninguna dirección en concreto y eso puede hacerte bastante daño.

Trabajo: Darlo todo en el trabajo esta semana puede llegar a ser lo que te haga estar peor de lo que esperas.

Ver más sobre Libra…

Escorpio

Por suerte esta semana pasará a la misma velocidad que llegará. Será algo contra lo que podrás luchar.

Salud: Estar preparado para cambiar será algo que podría llevarte a otro nivel distinto durante este día.

Dinero: No quieres estar en una empresa que no te valoran, estarás dispuesto a hacer algo para salir de ese bucle.

Amor: El amor se puede ir por la ventana a medida que aparezcan una serie de problemas inesperados.

Trabajo: El trabajo se convertirá en una manera de tomar decisiones importantes que te ayudará en tu día a día.

Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Los recursos que quieres conseguir estarán más lejos de lo que piensas durante esta semana.

Salud: Tus energías se estabilizarán a medida que pasen los días y eso llegará a tranquilizarte del todo.

Dinero: Tus esfuerzos financieros tendrán su razón de ser y eso es algo que te puede llegar a alegrarte.

Amor: En siete días la personas que tienes al lado puede perder esa máscara que llevará puesta.

Trabajo: Tienes buenos compañeros de trabajo para empezar a pensar en un futuro totalmente revelador.

Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

En una semana te darás cuenta de lo que de verdad importa y de lo que no, hay personas que te harán abrir los ojos.

Salud: Te darás cuenta del tiempo que has invertido en algo que no merecerá la pena durante estos días.

Dinero: Tienes que hacer algo para poder enfrentarte a una transformación que será total en temas financieros, activa tu fe.

Amor: Te enfrentarás esta semana a un ultimátum que puede tener consecuencias inesperadas en tu día a día.

Trabajo: Si crees que te mereces algo mejor, simplemente ve a por ello o jamás vas a conseguirlo.

Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Es cuestión de que te empieces a plantear durante estos días qué es lo que quieres de verdad y qué no.

Salud: No esperarás que determinados recursos acaben siendo los que te hagan enfermar, controla tus deseos.

Dinero: Una semana será tiempo necesario para saber si esa relación laboral es importante o no para ti.

Amor: No debes estar con alguien simplemente por aparentar algo que no eres, esa actitud cambiará durante esta semana.

Trabajo: De no ganar lo suficiente será mejor que cambies de trabajo, puedes encontrar algo mejor. Ver más sobre Acuario…

Piscis

En siete días te darás cuenta de lo que ciertas personas pueden hacer por ti, valora bien lo que tienes.

Salud: Tus sensaciones irán en aumento para coronarte como un auténtico ganador en todos los sentidos, también a nivel de salud.

Dinero: El dinero puede llegar en forma de una inversión totalmente inesperada en ti mismo, aprovéchalo.

Amor: El amor es la fuerza más importante de tu vida. No dejes que se marche sin plantar batalla.

Trabajo: Si inviertes en tus proyectos no puedes perder, sabes que eres un producto ganador y esta semana lo verás.

Ver más sobre Piscis…