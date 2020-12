Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta semana estará marcada por una luna en Cuarto Menguante, por lo que vivirás unas jornadas muy intensas en donde tendrás que tomar decisiones importantes y madurar. No obstante, los problemas que tenías en el pasado ya no importarán y podrás crecer laboralmente sintiéndote pleno por fin después de un año complicado.

Aries

La semana estará llena de optimismo por tu parte. No obstante, la negatividad de otras personas intentará entrar en tu vida. Has de detenerlo a toda costa.

Amor: Esta primera semana del mes no tendrás suerte en el amor, pero, prepárate porque llega un mes muy intenso.

Dinero: Buen momento económico para ti y los que te rodean. Lo que significa que ya es hora de hacerse algún capricho.

Trabajo: La luz te ciega y no te deja ver. Baja ese ego que se te ha subido últimamente y pon los pies en la tierra.

Salud: Los dolores de cabeza no menguan. El mejor remedio es el descanso. Ver más sobre Aries…

Tauro

Debes estar atento a las señales que te de el destino. Tu persona favorita puede estar más cerca de lo que imaginas.

Amor: Soñaste tanto con encontrar el amor. Que ahora que lo tienes enfrente no te percatas de ello.

Dinero: Has derrochado mucho los últimos meses, y ahora te arrepientes porque tus gastos extra han subido este mes.

Trabajo: Confía en ti mismo. Tienes la fuerza y las ganas para hacer lo que te propongas.

Salud: Estás forzando mucho la vista últimamente. Deberías ponerle remedio. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Esta semana será el fin de una época, y el comienzo de otra. Debes tener la mente abierta.

Amor: Deberías ganar más confianza en ti mismo. Si lo haces, quizá, puedas encontrar a una persona especial pronto.

Dinero: Deberás renunciar a esos gastos que no contemplabas para este mes. Fiestas, cenas… ¡Ya habrá momentos mejores!

Trabajo: Tanto trabajar no te deja con tiempo para los tuyos. Ponle remedio o habrá consecuencias.

Salud: Te encuentras perfectamente, pero no fuerces la máquina por lo que pueda pasar. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Se avecina un cambio positivo en tu vida. Recuerda mantener también una actitud positiva.

Amor: Te sientes desprotegido totalmente por tu pareja. Es el momento de tener una conversación.

Dinero: Tu pareja y tú no estáis pasando un buen momento económico. Plantearos metas juntos.

Trabajo: Cuida tu trabajo. Hoy en día no hay demasiado igual de bueno que lo que tienes.

Salud: Las piernas te pesan al final del día, y los baños de agua fría ya no te hacen nada. Acude a un especialista. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú y solo tú tienes la voz y el voto en tu vida.

Amor: Estás a fuego en el amor. Sigue así y conseguirás la meta que te habías propuesto.

Dinero: No es un buen momento económico para mucho. Da gracias a que no te falta un pan en la mesa.

Trabajo: No cometas errores. Deberías revisar todos tus pasos de los últimos proyectos que acabaste.

Salud: Tanta cafeína hace que tu ritmo cardíaco se acelere. Ver más sobre Leo…

Virgo

El eclipse penumbral de Luna puede que te afecte este lunes 30 de noviembre.

Amor: Analiza cada situación incómoda que tengas con tu pareja. Quizá las hayas creado tú mismo.

Dinero: Se avecina una semana complicada en cuestiones económicas. Dosifica bien o no llegarás a mediados de mes vivo.

Trabajo: Te esfuerzas mucho pero no tienes los resultados que esperas. Quizá, eres tú el único que lo ve así.

Salud: Algo te está pasando. Quizá sea el cambio de tiempo, o quizá sea que te estás haciendo mayor y no lo quieres aceptar. Ver más sobre Virgo…

Libra

Ciertos escalofríos te hacen pensar en cuestiones sobrenaturales. Mantén la calma en todo momento.

Amor: Vive el presente. Si estás soltero, piensa en las cosas buenas que tiene esta etapa de tu vida.

Dinero: No controlas tus cuentas y eso hoy no tiene consecuencias, pero te afectará en el futuro.

Trabajo: ¿Qué tal si intentas trabajar en equipo? Si tú solo no puedes, no pasa nada por pedir ayuda.

Salud: No comas tantos dulces. Los hidratos de carbono no te sientan demasiado bien. Ver más sobre Libra…

Escorpio

La vida da muchas vueltas. Quizá, vuelvas al mismo punto antes de tiempo.

Amor: No conviertas una velada romántica en un auténtico día de terror por tu egoísmo.

Dinero: Por fin has conseguido ahorrar par ese capricho en el que tanto habías pensado.

Trabajo: No te escabullas en el trabajo. Alguien podría darse cuenta.

Salud: No pasa nada por echarte una cabezadita después de comer. Así recuperarás fuerzas. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Tus celebraciones íntimas serán intensas. Tendrás momentos para recordar toda tu vida.

Amor: Ni se te ocurra mentir a tu pareja. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.

Dinero: Las personas a tu alrededor están pasando una mala racha. Tampoco es buena para ti, pero tiende tu mano en otros aspectos.

Trabajo: Busca nuevas oportunidades de negocio. Estancarse no es la solución cuando no se está contento.

Salud: No seas tan cabezón. Tendrás verdaderos quebraderos de cabeza por tu actitud. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

El romanticismo invadirá tu semana. No llega en buen momento porque estás de bajón, pero puede que así te recuperes antes.

Amor: Aprovecha las oportunidades que te da la vida y pon una sonrisa en tu cara.

Dinero: Quizá, es buen momento para invertir. Estás en racha.

Trabajo: Tus compañeros no te tienden la mano cuando lo necesitan. Pero, ese no es motivo para no ayudar tú.

Salud: Descansa más por las noches. Reduce las horas de televisión si es necesario. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Tu signo trae esperanza a todo aquel que te acompaña en la vida. Eso es bueno porque estás en un momento de tu vida crucial para tu futuro.

Amor: La suerte en el amor depende, muchas veces, de ti mismo. Una actitud positiva te traerá buenos momentos.

Dinero: El dinero no da la felicidad y es hora de que lo aceptes.

Trabajo: No te encuentras del todo bien en tu puesto de trabajo. Puede que hablando con tus superiores tenga alguna solución.

Salud: Evita cualquier momento en el que tengas que correr. Puedes tropezar. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Estás en plena etapa de meditación. Puede que esta semana descubras cuál es el siguiente paso en tu vida.

Amor: Semana nublada para el amor. Se positivo y procura que no te afecte la soledad.

Dinero: No son momentos para derrochar. Intenta reservar para las cenas de fin de año.

Trabajo: Te cuesta mucho ganarte el pan, pero quizá necesites esta semana un poco de ayuda.

Salud: Esta semana tendrás ciertos dolores de espalda que requerirán atención. Ver más sobre Piscis…