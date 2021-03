Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Prende una vela blanca tres días en semana.

Salud: Los problemas orgánicos que puedan aparecer remitirán fácilmente con cuidados caseros.



Dinero: Se presenta un periodo de tiempo bastante prometedor para los asuntos

comerciales.



Trabajo: Sigue siendo fuerte como hasta ahora y capearás el temporal.

Amor: Semana propicia para recibir importantes muestras de afecto. Ver más sobre Aries…

Tauro

Lleva una cinta de color verde agua esta semana.

Salud: Será buena si ejerces un mayor control sobre el consumo de sustancias excitantes.



Dinero: Época propicia para interesarse por la situación financiera de quienes dependan de ti.



Trabajo: Te encuentras en un momento profesional espléndido. Disfrútalo.

Amor: Podrás hacer la vida muy feliz a quien quieres sin grandes esfuerzos. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Enciende una vela de color malva por las noches.

Salud: El descanso beneficiará bastante tu estado general y te servirá para estar tranquilo.



Dinero: Es una situación idónea para devolver los favores que te hicieron a ti en el

pasado. Sé generoso.



Trabajo: Ser honrado no significa ser ingenuo. Déjaselo claro a tus superiores.

Amor: Todo irá sobre ruedas si te mantienes alejado de quien ya sabes. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Lleva contigo estos días unas hojitas de laurel.

Salud: No se advierte ninguna dificultad para los próximos días, como

mucho algo de nerviosismo, pero sabrás controlarlo.



Dinero: Vives holgadamente gracias a que has sido previsor y constante. No cambies y no

surgirán imprevistos desagradables.



Trabajo: Recibirás una noticia sorprendente que deberás evaluar antes de obrar en consecuencia.

Amor: Conocerás a alguien a quien encontrarás irresistible. Es probable que vuestras percepciones sean recíprocas. Lánzate. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Prende una vela de color dorado tres días.

Salud: Procura seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas. Toma las medicinas que te prescriba.



Dinero: Encontrarás un gran respaldo para la inversión que deseas realizar. No dejes

que el miedo te paralice.



Trabajo: Tus jefes serán comprensivos contigo, aunque muy exigentes.

Amor: Empiezas a redescubrir sentimientos que creías tener olvidados. Ver más sobre Leo…

Virgo

Lleva contigo un lazo de color rojo estos días.

Salud: Conviene que te hagas un chequeo rutinario para cerciorarte de tu buena salud. No te preocupes.



Dinero: Será una semana complicada en la que deberás hacer grandes equilibrios.

Saldrás airoso.



Trabajo: Permanece expectante porque podrían producirse acontecimientos.

Amor: No pierdas las esperanzas porque las cosas pueden cambiar. Ver más sobre Virgo…

Libra

Duerme durante estos días con la persiana subida.

Salud: La región más delicada durante estos días será las cervicales. Controla las posturas en el trabajo y para dormir.



Dinero: Las necesidades de tu familia pueden ser más aparentes que reales.



Trabajo: La paciencia es tu mejor virtud.

Amor: Sentimentalmente debes evolucionar porque corres el riesgo de ser presa del aburrimiento. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Viste de color durante durante estos días.

Salud: Remitirán los síntomas que tanto te habían preocupado. Para eso debes seguir las recomendaciones de tu doctor.



Dinero: Procura distinguir entre lo esencial y lo accesible para controlar tus gastos.



Trabajo: Evita darle vueltas a las cuestiones que no son prioritarias para ti.

Amor: No dejes que tu estado de ánimo salpique a tu relación de pareja. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Lleva contigo una piedra de río toda esta semana.

Salud: Las personas delicadas experimentarán una ligera mejoría. Los demás no tendrán problemas.



Dinero: Emprenderás nuevas iniciativas que pueden ser lucrativas si sabes controlar

todos los elementos.



Trabajo: Tienes que ser consciente de tus capacidades y de tus limitaciones.

Amor: Te presentarán a una persona que aparentará ser lo que no es. Estás advertido. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Enciende una vela de color rojo por las noches.

Salud: Los cuidados caseros serán muy positivos, pero en algunos casos no suficientes.



Dinero: Desarrollarás un instinto especial para encontrar gangas, pero deberás afinar

la puntería.



Trabajo: Guárdate siempre un as en la manga.

Amor: Las rupturas están a la orden del día, pero hay que apostar por el diálogo y la

tolerancia. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Busca durante toda esta semana la luz de sol.

Salud: Los astros te prestarán su protección, lo que no quiere decir que puedas extralimitarte.



Dinero: Recibirás una cantidad de dinero con la que no contabas.



Trabajo: Prosigue por la senda de la discreción y todo mejorará.

Amor: Los cambios deben ser paulatinos, no bruscos, porque podrías arrepentirte

cuando fuera tarde. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Rodéate de plantas durante toda esta semana.

Salud: Deja de fumar. Si no te encuentras con fuerzas acude a un especialista para que te ayude.



Dinero: Vive un poco más relajado y date un homenaje de vez en cuando.



Trabajo: Es mejor saber a lo que puedes atenerte antes de dar un paso en falso. Observa

a los que te rodean.

Amor: No pretendas un cambio radical sin pagar un coste emocional por ello. Ver más sobre Piscis…