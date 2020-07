La semana comienza con grandes oportunidades para los signos de Aries, Cáncer y Capricornio a nivel laboral que no deben desaprovechar. El amor estará de parte de Tauro, Leo y Libra, mientras que, en temas de salud, serán los signos de Capricornio, Acuario y Géminis quienes más tendrán que cuidar su salud.

A continuación, conoceremos la previsión semanal de los diferentes signos del horóscopo:

Aries

Esta primera semana de julio Aries estarás mirando al futuro con algunas reticencias, ten cuidado con el pesimismo nunca ha sido bueno para nada.

Salud: Te falta actividad o al menos eso es lo que desearías, podrías encontrar un horario mejor para poder cuidarte.

Dinero: Jugar bien tus cartas durante estos días te habrá permitido tenerlo todo, lo puedes gastar a la misma velocidad.

Amor: En el amor no siempre ganas y te darás cuenta durante estos días de todo lo que puedes perder.

Trabajo: Trabajar en verano no es un castigo, es un privilegio que muchas personas desearían poder cumplir.

Tauro

Julio empezará con ciertas reticencias que pueden ir en aumento, ten cuidado con lo que deseas porque podría llegarte sin avisar.

Salud: El calor intenso será algo que te dará una serie de problemas importantes, dormirás menos y eso lo notarás en tu día a día.

Dinero: Tus cuentas estarán saldadas, pero estos días puedes hacer crecer un préstamo que será necesario para ti.

Amor: Los deseos se cumplen y eso es algo que debes tener en cuenta, antes que nada. Si quieres a ese alguien ve a por él.

Trabajo: Endeudarse puede ser la única forma de mantener un trabajo que se convertirá en un pozo de dinero.

Géminis

Hay siempre tiempo para todo, pero durante esta semana tendrás que acostumbrarte a perderlo rápidamente.

Salud: Tus emociones serán las que durante esta semana tengas que dar parte de algo que puede dolerte mucho.

Dinero: Tendrás que plantearte un préstamo a una persona de tu alrededor que lo necesitará, mira bien quién es.

Amor: Podrías mantener algunas relaciones que acabarán siendo una manera de olvidar el pasado más rápida.

Trabajo: Por suerte el fin de semana podrás descansar serán unos días de demasiada actividad en el trabajo.

Cáncer

En un momento dado podrías encontrar una manera totalmente directa de mantener una relación perdida durante esta semana.

Salud: Estos días el cansancio puede llegar a ser mayor y eso se acabará convirtiendo en un problema para alguien tan activo.

Dinero: Los contactos profesionales pueden darte una cantidad de dinero mucho mayor, aprovéchala.

Amor: Recuperar un número de teléfono te dará una serie de beneficios que pueden ser increíbles, habla con esa persona de nuevo.

Trabajo: Estás trabajando para ganar un dinero que podría llegar a ser mayor, renegocia tu contrato.

Leo

No dudarás de lo que te está pasando, julio será un mes de transformaciones que empezarán por tu interior.

Salud: El ‘NO’ será tu peor enemigo en unos días marcados por la desesperación y el pesimismo que puede dañar tu salud.

Dinero: No te salen las cuentas y por eso puedes empezar a pensar en todo lo que necesitarás para remontar.

Amor: Los sentimientos son grandes transformadores y durante esta primera semana del mes notarás los efectos.

Trabajo: No son tiempos fáciles para el trabajo y eso lo notarás cuando por mucho que te esfuerces no ganes nada más.

Virgo

Estás preparado durante la semana para tomar algunas decisiones totalmente necesarias para tu futuro.

Salud: Cuida tus pies durante estos días porque son los que te permitirán tener el cuerpo en perfecto equilibrio.

Dinero: El dinero es un problema cuando no tienes lo suficiente y eso se acaba generando con más deudas.

Amor: Decidirás dar un paso más en un tiempo que es imprescindible para poder ser tú mismo sin condiciones.

Trabajo: Tus compañeros de trabajo te ayudarán a entender mucho mejor un problema laboral en aumento.

Libra

Siete días parecerán insuficientes para poder dar rienda suelta a una serie de proyectos que tienes en mente.

Salud: Trabajar más durante este periodo te aportará mucho más, aunque con el cansancio en aumento.

Dinero: Si quieres ganar más dinero, deberás cambiar algunos hábitos que no son nada buenos y te perjudican.

Amor: Estás dispuestos a generar una serie de elementos que te hacen sentir bien, el amor es uno de ellos.

Trabajo: Hacer horas extras es algo que puede hacerte pensar en unos ingresos mayores, los necesitarás.

Escorpio

El rey del misterio tendrá durante esta primera semana una serie de contradicciones sin precedentes.

Salud: Es momento de darlo todo, si quieres hacer ejercicio, ponte manos a la obra cada día, sin excusas.

Dinero: Todo lo que ganas puede desaparecer durante estos días en una inversión que hace tiempo necesitas.

Amor: Tu pareja se preguntará qué habrá hecho mal, cuando simplemente no te cuadrarán alguna de sus decisiones.

Trabajo: Estás permitiendo que te exploten laboralmente de una manera que no te hace ganar nada de nada.

Sagitario

El fuego suele tener durante estos días un plus, el calor será insoportable esta primera semana de julio.

Salud: Dormir más no necesariamente te hará sentir mejor, al contrario, perderás más tiempo para nada.

Dinero: La semana que esperas con más interés es la de vacaciones. Podrás descansar, pero también gastar más.

Amor: Podrías convencerte de lo que tienes entre manos y empezar a valorar más a esa persona esta semana.

Trabajo: El trabajo pasará a un segundo plano, no querrás invertir tus vacaciones en formarte un poco mejor.

Capricornio

Estás empezando a saborear las mieles del éxito, esta primera semana lo tendrás muy en cuenta.

Salud: Una semana será el tiempo necesario para empezar a sentirte peor de lo que pensabas, ve al médico.

Dinero: El dinero será una fuente de alegrías inesperadas, puedes recibir un plus que nunca habrías pensado.

Amor: En todas las relaciones hay un momento en el que el triunfo es mucho mayor, lo descubrirás poco a poco.

Trabajo: Tu trabajo te dará todo lo que necesitas y un poco más para crecer y expandirte como necesitas.

Acuario

Los problemas te irán en aumento durante esta semana, será causa y efecto de una toma de decisiones errónea.

Salud: Podrías empezar una terapía alternativa durante estos días, el reiki es un gran aliado contra los problemas emocionales.

Dinero: El dinero es una manera de comprar a algunas personas que no te interesa, te deberá querer por lo que eres.

Amor: En el amor no siempre se puede apostar todo a una carta, será mejor que tengas un plan b.

Trabajo: Tu trabajo es muy exigente, pero por suerte, durante estos días se relajará un poco más de la cuenta.

Piscis

En un universo paralelo eres la persona que quieres, pero durante esta semana te darás cuenta de que en este no.

Salud: Ten en cuenta algunas alergias alimentarias si quieres cambiar de dieta durante esta semana.

Dinero: No culpes a los demás de no tener dinero, eres tú el que gasta de forma descontrolada y no hace nada por evitarlo.

Amor: Unos días de reflexión te llevarán a tomar decisiones equivocadas o totalmente desafortunadas.

Trabajo: Tu empresa te puede ofrecer una renovación muy esperada durante esta semana, te tranquilizará.

