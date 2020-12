Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Semana de muchas emociones y de muchas sorpresas, quizá porque son fechas para ello, o quizá porque habrá en tu vida algunos cambios que serán cruciales para tu futuro. No pierdas la esperanza si te ha tocado pasar estas fechas en soledad. 2021 será tu año, y encontrarás por fin el amor. Ten paciencia en los momentos en los que te gustaría gritar y patalear, los malos momentos los tenemos todos, hay que respirar y echar un paso atrás.

Aries

El tiempo no está contigo. Los días grises te amargan y te entristecen, pero pronto saldrá el sol.

Amor: No puedes quejarte. Tu relación es recíproca y el amor aún sigue vivo.

Dinero: No te precipites con tus gastos extra. Es importante que controles porque enero se avecina muy largo y duro.

Trabajo: Deja esta semana de descanso para tu cuerpo, pero también para tu mente.

Salud: Te ha costado mucho mantenerte sano, no lo estropees con los polvorones. Ver más sobre Aries…

Tauro

Eres libre de hacer lo que quieras, solo que deberías tener cuidado con las decisiones precipitadas. Podrías arrepentirte.

Amor: Tu pareja no te aguanta más. Tú intentas salvar lo que queda, pero es un caso perdido.

Dinero: No lo has hecho nada mal este año y ahora vas a poder pasar unas buenas navidades.

Trabajo: Eres meticuloso con tu trabajo, nadie puede tocarlo. Pero, deja que alguna vez te entren críticas constructivas.

Salud: No haces ejercicio. Eso puede traerte problemas en el futuro. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Esta semana tendrá sus momentos buenos y sus momentos malos. Procura mantener la sonrisa en ambos.

Amor: No te precipites, una discusión no es suficiente para mandarlo todo al carajo.

Dinero: Todo lo que invertiste está más que recuperado. Alégrate y disfrútalo.

Trabajo: No pienses que pisando el trabajo de tus compañeros vas a conseguir algo grande.

Salud: Descansa más. No puedes permitirte dormir solo una media de 5 horas. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Esta semana traerá una de cal y otra de arena para ti. Deberás estar preparado para todo.

Amor: Tu oportunidad está al llegar. Mientras, ¡arréglate esos pelos!

Dinero: No solo tienes que centrarte en tu nivel económico. Céntrate en otras cosas.

Trabajo: Tu jefe no te apoya en las decisiones que tú piensas que son necesarias para el avance.

Salud: No puedes seguir acostándote a las mil… Deja de mirar el móvil por las noches. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Esta semana será muy positiva para tu persona. No obstante, habrá momentos de desesperación.

Amor: La soledad que sientes por dentro no puedes solucionarla de un día para otro.

Dinero: Tus ahorros han ido bajando consideradamente este año, y esta semana tendrás que reducir algunos extras.

Trabajo: Tienes suerte de contar con el trabajo de tus sueños. Muchos no lo tienen, ¡valóralo!

Salud: Tu cuerpo es un templo, y hay que cuidarlo. Cómprate alguna crema para cuidar tu piel. Ver más sobre Leo…

Virgo

Hay cosas que el dinero no puede comprar, y desgraciadamente esta semana te darás cuenta de ello.

Amor: Estás en una burbuja de amor constante y eso te da fuerzas para todo lo demás.

Dinero: No te quedes con las ganas de comprar esa ganga que has visto y con la que no te puedes resistir.

Trabajo: Tus proyectos se han pausado. Tendrás que invertir tu tiempo en otras cosas.

Salud: Algo falla… Si sientes algún síntoma que pueda preocuparte, lo mejor es acudir a tu médico. Ver más sobre Virgo…

Libra

Sabes que no siempre tienes razón, pero aun así sigues a la carga arrasando todo a tu paso.

Amor: Tu pareja está cansada de la misma película cada poco. Esta semana tendrás que demostrarle que podéis salir del bucle.

Dinero: No vas nada mal en terreno económico, pero podrías ir mejor. ¡Para qué mentir!

Trabajo: No te satisface tu trabajo. No es lo tuyo, o eso piensas. ¿Por qué no te planteas un cambio?

Salud: Eres joven aún. La edad solo es un número. Eso sí, cuídate por dentro y por fuera. Ver más sobre Libra…

Escorpio

No corras. Las cosas se hacen con calma y prestando atención al mínimo detalle.

Amor: No quieras gustar a todo el mundo. Céntrate en gustarle a quién de verdad quieres gustarle.

Dinero: Tranquilo. Esta semana la preocupación te dejará en paz, pues encontrarás la solución a algunos gastos extra.

Trabajo: Si quieres triunfar en la vida, no deberías conformarte con lo que tienes ahora mismo.

Salud: No saltes de alegría, que tu cuerpo esta semana no está para ello. ¡Cuídate! Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Hay momentos en los que estar solos es la mejor de las decisiones. Esta semana no es así. Comparte tus mejores momentos en familia.

Amor: Tu pareja te evita, o quizá sientes que es así. Podrías pensar en algún detalle para sorprenderla.

Dinero: Nunca pudiste controlar bien tus ingresos y tus gastos. Es momento de buscar la solución a este problema.

Trabajo: No has logrado los objetivos que te habías marcado. Empieza a planear los objetivos del 2021.

Salud: Sientes ansiedad en algunos momentos y la verdad es que no sabes cómo salir de ella. Habla con un profesional. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Las cosas no son blancas o negras. Todo tiene su punto medio y hasta que no comprendas esto no serás feliz.

Amor: Esta semana el amor está de tu parte. Podrás vivir ciertas aventuras que recordarás toda tu vida.

Dinero: Tienes limitado tu presupuesto para fin de año, pero lo que importa es lo que no puedes comprar con dinero.

Trabajo: Te castigarás mucho esta semana para llegar a todo antes de que termine el año. Si no llegas, no llegas.

Salud: Eres muy perezoso, pero eso no te excusa para no ir al gimnasio. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Si tienes que mentir porque crees que es lo correcto, ¡hazlo! Puede que haya consecuencias, pero debes intentarlo.

Amor: No seas tan cruel con tu pareja. Solo quiere estar a tu lado cuando cree que más lo necesitas.

Dinero: Piensa un poco en los demás. Tu familia te necesita y no puedes darles de lado.

Trabajo: Llevas mucho tiempo estancado en un mismo lugar. Quizá, esta semana, plantearte un cambio no estaría mal.

Salud: No deberías salir a la calle tan fresco. Podrías coger un resfriado. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Si la vida te da limones, haz una limonada. Grábate a fuego esta frase porque podrás aplicarla para todo.

Amor: Te tomas demasiado a pecho todo lo que te dice tu pareja. Hay cosas que deberías obviar.

Dinero: La semana estará llena de gastos que, aunque no estaban contemplados, se veían venir.

Trabajo: Quieres llegar a todo, pero solo tienes dos ojos y dos manos. Pide ayuda.

Salud: Tus dolores de cabeza te acompañarán toda la semana… ¡De principio a fin! Paciencia. Ver más sobre Piscis…