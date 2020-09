Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Semana cargada de energía. Los astros sonríen porque saben que vienen tiempos muy buenos, con grandes cambios en el amor y con golpes de suerte para aquellos que llevan tiempo deseando que venga algo bueno a sus vidas.

Aries

Bienvenidos a la semana de la creatividad. Aprovecha todas esas ideas que pasan por tu mente y materialízalas. ¡Merecerá la pena!

Amor: Estás a tope de seducción. Aprovecha para salir en busca del amor verdadero. Si ya lo tienes en casa, no dudes en demostrar todo lo que la quieres.

Dinero: No son buenos tiempos para tu economía, ya que cometiste algunos errores en el pasado. ¡Paciencia!

Trabajo: Podrás alcanzar todas tus metas, si eres constante, generoso y te esfuerzas en tu trabajo.

Tu energía se ha canalizado y te encuentras estupendamente bien.

Tauro

La tensión será la protagonista de toda esta semana. No te precipites en tomar decisiones, podrías meter la pata.

Amor: Se avecinan nuevas posibilidades. Intenta estar a la altura de las circunstancias.

Dinero: Nadie puede ayudarte con tus problemas financieros. Tú te metiste en ese berenjenal, y tú tendrás que salir solito.

Trabajo: Te preocupa tu futuro laboral. Pero, si te pones las pilas y consigues tus objetivos, no hay de qué preocuparse.

Te sientes cansado, débil y agotado. Será mejor que descanses más por las noches.

Géminis

Todo apunta a que algunos imprevistos pudieran presentarse en tu vida. Mantén la compostura e intenta solucionarlo de la mejor manera.

Amor: Prepárate para sentir de manera más intensa las emociones. Podrías sentirte mejor si sacas a relucir todos tus sentimientos.

Dinero: Pronto recuperarás la suerte. Pero, por el momento no tienes ni un céntimo en la cartera.

Trabajo: Siempre luchas por lo que quieres. Pero, últimamente te estás despistando en el trabajo.

Demasiada cafeína en tu vida. Si sigues así, tendrás problemas graves a la hora de irte a dormir.

Cáncer

Afronta tus retos con calma. Si te precipitas, puede que haya consecuencias negativas durante toda la semana.

Amor: Tu relación está pasando por un mal momento, y quizá es la hora de tomar una decisión drástica.

Dinero: Si tu familia te pide ayuda económicamente y tú puedes tenderles la mano. No lo dudes, cada uno recibe lo que siembra.

Trabajo: Debes tener claras tus prioridades. Si te vas por las ramas, podrías llevarte el trabajo a casa y estropearte el fin de semana.

Tanta tensión te está mentando. Pero, tranquilo, es solo un decir. Toma medidas y no habrá de qué preocuparse.

Leo

Semana muy movida en el trabajo. Algunas reuniones de los superiores en el trabajo, están dando de qué hablar. Pronto te enterarás de qué va la cosa.

Amor: Va a lloverte mucha suerte en terreno amoroso. Si tienes pareja, planea algo romántico.

Dinero: Estás siendo muy ahorrador, y quizá ha llegado el momento de que hagas uso de una parte de estos para darte un capricho.

Trabajo: Te aterra que puedas estar con un pie en la calle. Tómate en serio tu trabajo y no tendrás de qué preocuparte.

¡Cuidado! El espejo no miente. Te has pasado con el picoteo, y ahora hay que tomar cartas en el asunto.

Virgo

Las cosas no siempre salen como uno quiere. Pero, esta vez irán por buen camino. Atento a las señales.

Amor: El amor a primera vista existe. Esta es tu oportunidad de ser feliz. Olvida los prejuicios.

Dinero: Procura ser más listo y no gastarte los cuartos en cosas que no necesitas para tu día a día.

Trabajo: Estás demasiado cansado para poder rendir como necesitas para cumplir objetivos.

Esa migraña te está matando. Procura que un profesional te dé consejos para disminuirla.

Libra

Semana donde abundan las novedades. Novedades que te harán sentir que todo vuelve a su cauce.

Amor: Te sientes inseguro, pero tus ganas de enamorarte pueden más, así que estás en un buen momento para conocer personas.

Dinero: La felicidad llegará en forma de ingresos extra que podrás gastar en eso que tenías en mente desde hace mucho tiempo.

Trabajo: Tienes todo a tu favor para destacar en el trabajo. Aprovecha la oportunidad y que todos vean lo que vales.

Algo va mal desde hace tiempo, y aún no te has atrevido a hacerte un chequeo. De esta semana que no pase.

Escorpio

Demasiadas tareas pendientes para esta semana. Párate a pensar cómo organizarte de la mejor manera o podrías tener un problema.

Amor: No sabes que te pasa, pero sientes la necesidad de sacar tus sentimientos a relucir. ¡No tengas miedo!

Dinero: Evita gastar tu dinero en cosas superfluas que no te aporten nada en tu vida.

Trabajo: La semana se va a hacer un poco cuesta arriba porque tus compañeros no te permiten trabajar todo lo que te gustaría.

No te preocupes, no hay nada que haga sonar las alarmas.

Sagitario

Se avecinan pruebas en las que tendrás que demostrar tu valía. Procura prepararte bien si no quieres llevarte un disgusto.

Amor: Unas cosquillas están en ti desde hace tiempo. Puede que alguien de tu entorno cercano haya llamado tu atención.

Dinero: Tus dotes para ahorrar son inmejorables. Sigue así y pronto podrás tener aquello que anhelas.

Trabajo: Mucha carga a tus espaldas. Saca tu calendario y planea bien tus jornadas para poder disfrutar también de tu tiempo libre.

Estás pleno de energía. Intenta desgastarte un poco con ejercicio antes de ir a la cama, o no conciliarás el sueño.

Capricornio

Algo te sorprenderá esta semana. Procura disfrutar al máximo de esta sorpresa, porque no hay más a la vista en una buena temporada.

Amor: Apuesta fuerte por ti. Debes sentirte especial, solo así conseguirás que otros lo vean.

Dinero: Sal con el dinero justo a la calle. No cometas el error de equivocarte en tus decisiones.

Trabajo: Tienes muchos proyectos a la vista, pero nada que no puedas solventar gracias a tus grandes dotes.

Te sientes fuerte, pero físicamente no lo estás tanto. ¡Ponte las pilas!.

Acuario

Vas a recibir un extra de energía para esta semana. Canalízala bien para invertirla en lo que verdaderamente es importante.

Amor: Estás receptivo. Por eso, es un buen momento para lanzarte a la piscina. ¡Tendrá agua!

Dinero: Algo no te cuadra en tus cuentas. Procura investigarlo bien antes de seguir gastando.

Trabajo: ¡Enhorabuena! Tu esfuerzo constante ha conseguido que estés donde estás.

Eres feliz y eso lo siente tu cuerpo. Tendrás buena salud durante una temporada.

Piscis

Controla tus emociones ya que estarán algo agitadas. Si no consigues controlarlas, ¡pide ayuda!

Amor: Toma una decisión. De ello depende que tu camino sea el correcto.

Dinero: Has tenido que adaptarte a un nuevo nivel adquisitivo y no ha sido fácil. Parece que ya has encontrado la estabilidad.

Trabajo: Esta semana no abundará la suerte. Lo mejor será que aproveches tu tiempo para formarte en nuevas disciplinas.

Puedes tener ciertas molestias intestinales, pero nada alarmante. Quizá, los nervios sean los responsables.