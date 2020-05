Te ofrecemos la suerte que deparan los astros durante esta semana para todos los signos del zodíaco.

Descubre lo que ofrece el destino durante la semana para tí y los tuyos en todo lo relacionado con tu buena estrella en el amor, consejos en cuanto a tu salud y aspectos tan importantes como el dinero y el trabajo, para que puedas afrontarla de la mejor manera posible según tu signo del zodíaco.

Aries

Salud: El estrés está haciendo mella en tu cuerpo. Tranquilízate y verás qué bien te encuentras en nada de tiempo.

Dinero: No te agobies por haberte excedido, pronto te pondrás al día.

Amor: Dudas demasiado de las cosas buenas que te ofrece la vida.

Consejo de la semana: Deberías intentar potenciar tu lado más noble.

Tauro

Salud: Tendrás altibajos que harán que te quedes sin fuerzas.

Dinero: No pasas por tu mejor momento en el tema económico, pero en unos días se resolverá.

Amor: Estás pasando por un momento delicado del que saldrás muy fortalecido.

Consejo de la semana: Esta semana te vendrán bien unas clases de yoga.

Géminis

Salud: Estás cada vez con más energía y alegría. Sigue así porque beneficia tu salud.

Dinero: Al saber administrarte tan bien, podrás disfrutar siempre de la tranquilidad.

Amor: Muy bien con tu pareja. Es hora de relajarse y hacer más cosas juntos.

Consejo de la semana: Te vendrá bien moverte y estar muy activo.

Cáncer

Salud: Debes empezar a llevar una vida mucho más tranquila y relajada.

Dinero: Puede que ese dinero que estás esperando se retrase un poco más.

Amor: Deberías ser más cauto con tus actos, porque de lo contrario te arrepentirás.

Consejo de la semana: Un poco de meditación te ayudará a relajarte.

Leo

Salud: Se resentirá un poco la zona abdominal, pero no debes preocuparte.

Dinero: Es un excelente momento para aumentar tus ingresos.

Amor: No sigas pensando que todo está mal. Parte de ello es solo producto de tu enorme imaginación.

Consejo de la semana: Tómate un té de frutos rojos antes de irte a dormir.

Virgo

Salud: Tus esfuerzos se reflejarán en tu salud, que se verá muy reforzada.

Dinero: El tema laboral está un poco flojo, pero es solo cuestión de tiempo.

Amor: Eres afortunado en este terreno. Si sigues comportándote así, todo estará perfecto.

Consejo de la semana: El incienso será tu aliado durante estos días.

Libra

Salud: Cualquier tipo de ejercicio que hagas te vendrá fenomenal.

Dinero: Es momento de invertir en ti mismo y darte el capricho que te mereces desde hace mucho tiempo.

Amor: Debes empezar a ver las cosas desde otra perspectiva.

Consejo de la semana: Date un baño con miel dos veces a la semana.

Escorpio

Salud: Llevas días quejándote del mismo problema. Consulta con tu médico.

Dinero: Negocio importante inminente del que saldrás muy bien parado.

Amor: Quítate la coraza que llevas siempre y deja entrar el amor de una vez por todas.

Consejo de la semana: Lleva alguna prenda de color coral esta semana.

Sagitario

Salud: Parece que aunque lento, sales del bache de salud que tanto te preocupa.

Dinero: Semana sin sobresaltos en lo que a la economía se refiere.

Amor: Puedes dar mucho más de ti, pero te cuesta demasiado y eso no es nada bueno.

Consejo de la semana: Coge una vela blanca y enciéndela al despertar.

Capricornio

Salud: : Si sigues por eso camino, no acabarás tan bien como crees.

Dinero: No sabes sacar partido a lo que tienes y nunca ahorrarás lo suficiente.

Amor: Todavía no es tarde para arreglar todo lo que quieres. Ponte a ello ahora y lo conseguirás.

Consejo de la semana: Lleva siempre encima una prenda de color rojo.

Acuario

Salud: Notarás pequeñas molestias acumuladas desde hace tiempo.

Dinero: Lograrás todo lo que te propones en el tema laboral y te supondrá una gran recompensa.

Amor: Cuidado con lo que dices sin pensar. Puede tener serias consecuencias.

Consejo de la semana: Prende una vela blanca dos días en semana.

Piscis

Salud: Ten cuidado con los esfuerzos porque tu espalda se puede resentir.

Dinero: Fantástica semana para ese ingreso extra que esperas desde hace bastante tiempo.

Amor: Por fin tienes la vida sentimental plena que querías.

Consejo de la semana: Encuentra momentos para relajar tu mente.

