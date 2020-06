Como es habitual en esta sección, es momento de hacer un repaso a lo que dará de si el horóscopo durante los próximos 7 días y es que se esperan interesantes novedades y sorpresas relacionadas con todo tipo de ámbitos como el amor, la salud o el trabajo. ¿Estás preparado para lo que se avecina?

El signo de la semana es SAGITARIO

A continuación, conoceremos la previsión semanal de los diferentes signos del horóscopo:

Aries

Aries tendrá una semana relativamente tranquila, sin embargo, en el terreno laboral es posible que se produzcan cambios importantes.

Salud: Vigila las comidas copiosas.

Dinero: Se esperan días tranquilos y sin sobresaltos.

Amor: Tranquilidad absoluta en el amor. Ya tocaba dar un poco de descanso al corazón.

Trabajo: Estás cerca de tener una oportunidad laboral que hacía tiempo que estabas esperando. ¡Por fín conseguirás aquello que tanto has anhelado!

Tauro

Si eres Tauro debes estar muy pendiente a tu corazón en los próximos días y es que se esperan interesantes novedades en el amor. ¿Estás preparado?

Salud: Muy buena.

Dinero: Llevas una temporada con altibajos en el bolsillo, aun así estás consiguiendo mantenerte.

Amor: Cambios importantes en el amor. ¿Quizá encontrarás pareja durante esta semana?

Trabajo: Se espera una semana tranquila en el campo laboral.

Géminis

Días tranquilos para Géminis, que después de un tiempo lleno de altibajos y cambios constantes, podrá disfrutar de una semana sosegada.

Salud: Un poco de ejercicio te vendrá bien para mejorar tu salud. ¡Ya sabes!

Dinero: Excelente. Es muy posible que ingreses un dinero con el que no contabas. ¿Una antigua deuda?

Amor: No se avecinan muchos cambios en los próximos días. Todo seguirá igual… para bien o para mal.

Trabajo: Debes seguir esforzándote para encontrar el equilibrio en el trabajo. La recompensa te está esperando.

Cáncer

No será la mejor semana para Cáncer, que tendrá conflictos tanto en el amor como en el trabajo.

Salud: Buena. Después de unas semanas donde tu estado de salud no ha sido tu principal activo, irás mejorando de forma sensible y te sentirás mucho mejor.

Dinero: Tendrías que darle menos importancia al dinero. Si, es importante, pero tampoco deberías obsesionarte con ello.

Amor: No será la mejor semana en el amor, pero esta mala racha será breve y rápidamente te recuperarás.

Trabajo: Se presentarán algunos conflictos en el ámbito laboral que podrán a prueba tu capacidad para trabajar en grupo, así como tu agilidad a la hora de resolver conflictos.

Leo

Leo espera una semana realmente movida y es que, si bien es cierto que en el amor todo marcha viento en popa, en el resto de los campos encontraremos todo tipo de noticias que no le dejarán indiferente.

Salud: Deberías aprender a relajarte. El estrés que padeces puede ir en aumento si no conseguir dominar tus emociones.

Dinero: Aunque no pases por un buen momento, encontrarás la forma de mejorar tu situación económica. ¡Aprovéchala!

Amor: Excelente. Acércate a esa persona que te interesa, hoy cupido está a tu favor.

Trabajo: Interesantes cambios se esperan en el terreno laboral.

Virgo

Se avecinan cambios en Virgo, quién tendrá que abandonar su zona de seguridad con el objetivo de encontrar nuevos proyectos y aventuras, especialmente en el terreno laboral. ¡Quién no arriesga no gana!

Salud: Excelente. Continúa haciendo ejercicio y come de forma saludable. ¡Los resultados están hablando por si solos!

Dinero: No será tu mejor semana, aunque, por suerte, aún tienes bastante margen.

Amor: Falta de comunicación en pareja.

Trabajo: Quizá sea momento de apostar fuerte en el ámbito laboral ya que, es posible, que no te sientas lo suficientemente realizado con tu labor.

Libra

Cuidar la salud será una de las asignaturas pendientes de Libra durante esta semana y es que solo de esta forma podrá disfrutar del éxito en otros campos, especialmente cuando nos referimos a su situación económica.

Salud: Es posible que tengas algún problema estomacal. ¡Tranquilo! Será tan leve como pasajero.

Dinero: Gran momento.

Amor: Semana muy tranquila en cuestiones del corazón.

Trabajo: Disfrutarás de una semana sin grandes novedades ni complicaciones en el trabajo. Quizá deberías asumir más responsabilidades y demostrar tu valía.

Escorpio

El amor moverá a Escorpio en los próximos días, algo que es bastante habitual en este signo que destaca, principalmente, por la pasión e intensidad que le imprime a sus relaciones de pareja.

Salud: Óptima

Dinero: Deberías plantearte no dejar más dinero a tus amistades.

Amor: Muy buena.

Trabajo: Seguirás siendo el líder en tu empleo, aunque ello no te debe convertir en una persona soberbia ni prepotente.

Sagitario

El signo de la semana. Disfrutará de unos días llenos de paz, amor y éxito, tanto en sus relaciones de pareja como en el aspecto laboral y profesional.

Salud: Mejorarás tu estado de salud respecto a las últimas semanas.

Dinero: Aunque tu situación sea desahogada, es importante que no despilfarres el dinero. Amor: Gran momento con tu pareja. Si estás soltero, es el momento ideal para encontrar a alguien especial.

Trabajo: Se prevé un gran éxito en los próximos días.

Capricornio

Se espera una semana complicada, especialmente cuando hablamos de amor y relaciones de pareja.

Salud: : Se esperan molestias en los próximos días, posiblemente dolor de cabeza o ansiedad. ¡Tómate un respiro!

Dinero: Excelente.

Amor: Mal momento, principalmente por no arreglar los problemas de raíz y dejar que sigan afectando a la relación.

Trabajo: Trabajar en grupo no será cómodo para ti pero deberás adaptarte a esta nueva situación que se presentará en los próximos días.

Acuario

Acuario vivirá una semana muy tranquila y sin sobresaltos.

Salud: Excelente. ¡Sigue cuidándote que los beneficios repercuten positivamente en un aumento de la calidad de tu vida!

Dinero: Vivirás uno de los mejores momentos en comparación con los últimos meses.

Amor: Bueno

Piscis

Se avecinan interesantes e importantes retos a nivel laboral. ¡Prepárate para el cambio!

Salud: Excelente.

Dinero: Debes ahorrar para afrontar unos gastos que tendrás próximamente.

Amor: Sin novedades respecto al corazón.

Trabajo: Importantes cambios, para bien, te esperan en el trabajo.

