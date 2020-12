Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Te estás adentrando en una semana muy emocionante. Se nota que estás esperando ese momento especial rodeado de personas a las que aprecias. Pero, ¡cuidado! El principio de la semana tendrás que prestar atención a tus obligaciones o puede que tus preocupaciones no te dejen disfrutar del ocio del fin de semana.

Aries

No puedes tener todo al alcance de tu mano. Hay cosas que se te escapan y no puedes hacer nada para evitarlo. ¡Acéptalo!

Amor: Debes encontrar la manera de mejorar tu relación. Las sorpresas siempre son una buena forma de alegrar el día.

Dinero: Has gastado demasiado en cosas superfluas que te aportan felicidad, pero no son útiles. Ahora relaja el bolsillo.

Trabajo: Tendrás una serie de imprevistos hacia mitad de semana que te serán complicados de resolver. Paciencia, puedes con todo.

No derroches tus energías en actividades que no te hacen sentir bien. Busca el equilibrio.

Tauro

Estas navidades buscas paz con tu familia y tus amigos. Pero, puede que sufras algún encontronazo que te estropee esa paz.

Amor: El amor está llamando a tu puerta y tú no le dejas entrar. Será mejor que aclares tus ideas.

Dinero: Tienes la fórmula para triunfar e incrementar tus ingresos en tu mano. ¿Por qué no la aplicas?

Trabajo: Tendrás algunos bloqueos mentales que te impedirán avanzar. Paciencia.

Estás en pleno momento de armonía. Aprovéchalo para hacer algo que te llene.

Géminis

Tu comportamiento no está siendo del todo ético. Procura relajarte en los momentos más críticos de tu vida.

Amor: Ocúpate personalmente de que la persona que más te importa esté bien. No esperes a que otros la consuelen.

Dinero: Las navidades son una época para gastar y derrochar. Pero, piensa en la cuesta de enero para poder subirla sin dificultad.

Trabajo: Estás a tope de energía y eso hace que tu productividad ascienda hacia límites insospechados.

El fin de semana te toparás con ciertos dolores de cabeza que te estropearán ciertos momentos.

Cáncer

Evita toda discusión ajena a tu persona. Si no va contigo será mejor que te mantengas al margen.

Amor: La cosa no está demasiado bien entre tu pareja y tú. Quizá haya que tomar decisiones importantes pronto.

Dinero: Hay personas cercanas a ti que necesitan tu ayuda económica. No se la niegues.

Trabajo: Aleja las malas energías de tu persona. Si no lo haces, esto afectará a tu trabajo.

Si estás tomando alguna medicación, procura que no se te olvide ninguna toma para evitar consecuencias.

Leo

Tienes que liberarte de esos conflictos que te han estado atormentando durante todo el año. Tómate esta semana para alejarlos.

Amor: Una escapada rápida con tu pareja hará que volváis a recuperar la magia entre los dos.

Dinero: Los problemas económicos no se solucionan de un día para otro. Paciencia y ahorra en todo lo que puedas.

Trabajo: Te están reconociendo tu trabajo y eso te motiva. Pero, que no se te suba a la cabeza y sigue trabajando duro.

Si durmieras más podrías alcanzar tus metas en productividad.

Virgo

Esta semana la buena suerte estará contigo. Pero ¡ojo! La mala aún te ronda. Procura evitar cualquier situación negativa estos días.

Amor: Tu positividad hace que los demás te vean con buenos ojos y eso hará que encuentres a esa persona especial.

Dinero: Tienes demasiados gastos pendientes para esta semana y vas a tener que renunciar a algún capricho.

Trabajo: Tienes suerte de tener el trabajo que tienes. Pero no por ello deben exigirte tanto.

No te preocupes demasiado por los síntomas que tienes. Todo apunta a que es una falsa alarma.

Libra

Buena semana para el amor. Será que cupido se adelantó. Procura levantar la vista y ahí hallarás la solución.

Amor: Tienes un gusto exquisito. No solo en cuestiones físicas, sino también de personalidad.

Dinero: Estás aumentando tus ingresos poco a poco y eso trae consigo felicidad.

Trabajo: Te esfuerzas mucho en tu trabajo y estás consiguiendo recompensas por ello. Procura seguir así.

Últimamente tienes muchas pesadillas. Necesitas descansar más.

Escorpio

Tienes ciertos inconvenientes a la vista que debes resolver con fluidez. Cuanto antes lo hagas antes podrás disfrutar de la vida.

Amor: Eres un guerrero y eso se nota en tu relación. Pero, quizá ha llegado el momento de pasar a otra cosa.

Dinero: No te va a faltar dinero estas navidades. Pero, enero se te hará muy largo y cuesta arriba.

Trabajo: Si eres positivo en tu trabajo conseguirás llevar todas tus tareas a fin. Tienes la energía suficiente, aprovéchala.

Tu salud está en la cuerda floja. Analiza tu situación y valora si quedarte en casa es la solución.

Sagitario

Aprovecha el positivismo que te ronda últimamente para hacer planes con tu familia y tus amigos.

Amor: Nadie mejor que tú para saber qué es lo que te gusta. Házselo saber a la otra persona.

Dinero: No cuentes los céntimos todavía. Tienes margen para pasar unas buenas fiestas.

Trabajo: Deberías pensar en cambiar de trabajo. Te vendrán bien unos nuevos aires.

La suerte está contigo también en la salud. Eso sí, evita los resbalones en días de lluvia.

Capricornio

Tienes energía de sobra para enfrentarte a esta semana cargada de emociones. Eso sí, dosifícala.

Amor: Asumes demasiados riesgos que podrían poner en peligro lo que tienes. Analiza los daños que puedas causar.

Dinero: El dinero no da la felicidad. Deberías grabarte esta frase a fuego.

Trabajo: No te quemes tanto en el trabajo. Si piensas que algo no te puede salir bien, no saldrá bien. Conclusión: piensa en positivo.

Deja de tomar tanta cafeína. No puedes sustituir las horas de sueño por nada.

Acuario

Tendrás que atender una serie de obligaciones impuestas por otras personas. Cosa que no te sentará nada bien.

Amor: Tu poder de seducción está a flor de piel. Sal a la calle y triunfa.

Dinero: Una serie de contratiempos hará que no tengas la suficiente solvencia para atender tus prioridades.

Trabajo: Acepta la opinión de tus compañeros. Se trata de aprender con ellos y no de ellos.

Mídete la temperatura si te encuentras mal. Puede que tengas que quedarte en casa por precaución.

Piscis

Las distracciones no te harán ningún bien. ¿Qué tal si te centras?

Amor: Eres feliz con tu pareja y eso se nota en la positividad que desprendes.

Dinero: No llores por la ausencia de solvencia económica. Llegarán pronto tiempos mejores.

Trabajo: Relájate. Te pasas demasiadas horas frente al ordenador y eso no es nada bueno.

Eres propenso a sufrir por lo mínimo. Prueba a pensar en positivo.