Te ofrecemos la suerte que deparan los astros durante esta semana para todos los signos del zodíaco.

Descubre lo que ofrece el destino durante la semana para tí y los tuyos en todo lo relacionado con tu buena estrella en el amor, consejos en cuanto a tu salud y aspectos tan importantes como el dinero y el trabajo, para que puedas afrontarla de la mejor manera posible según tu signo del zodíaco.

Aries

Salud: Buen momento para hacerse un chequeo completo.

Dinero: Deberías moderar tus gastos para hacer frente posibles imprevistos.

Amor: En esta semana tu parte amorosa está en su mayor esplendor. Si tienes pareja, buen momento para hacer planes de futuro. Sino la tienes, sería un buen momento para encontrar el amor de verdad y duradero.

Consejo de la semana: Consejo de la semana: lleva una prenda de color verde, te traerá buena suerte.

Tauro

Salud: : Esta semana ten especialmente cuidado con la garganta.

Dinero: Buen momento para viajar y hacer planes. Tus esfuerzos al final se verán recompensados.

Amor: Necesitas escapar de algunos problemas emocionales, algún periodo de stand by para asegurarte de lo que realmente quieres.

Consejo de la semana: : Prende una vela blanca, te sentirás con mejor ánimo.

Géminis

Salud: Semana óptima si sigues prestándote la misma atención..

Dinero: Intenta no pensar tanto en el tema económico, nada grave sucederá. Todo está en tu mente.

Amor: Las respuestas a lo que tanto esperas están por llegar. ¡Ánimo!

Consejo de la semana: Busca una piedra malaquita (te llenará de paz)

Cáncer

Salud: Tu salud se verá afectada por algún acontecimiento emocional… cuidado…

Dinero: Surgirán nuevas oportunidades laborales, ¡aprovéchalas! Es tu momento.

Amor: Semana de optimismo en el terreno sentimental, haz lo que te dicte el corazón… ¡Acertarás!

Consejo de la semana: Usa el color rojo especialmente esta semana.

Leo

Salud: Últimamente no haces especial caso a lo que te ocurre, duele… deberías cambiar de perspectiva y no tener miedo.

Dinero: Una llamada de alerta podría producirse, ante todo que reine la calma, será tu mayor aliado en este tema.

Amor: Aléjate de tus miedos internos, pues no te traerán nada más que quebraderos de cabeza irreales.

Consejo de la semana: Una prenda, colgante, pulsera de color blanco te traerá la armonía que tanto necesitas en este preciso momento.

Virgo

Salud: Es conveniente que te empieces a cuidar un poquito más. Tendrás una salud óptima.

Dinero: Momento de inestabilidad laboral y económica “momentánea”. Intenta serenarte porque todo pasará.

Amor: Los astros te aconsejan que seas paciente, todo llegará.

Consejo de la semana: La meditación es tu aliado sin dudarlo esta semana.

Libra

Salud: La espiritualidad tomará fuerza en tu vida, buen momento para todo lo relacionado en el tema de la salud. ¡Enhorabuena!

Dinero: La presencia de Júpiter te traerá buena suerte en los juegos de azar. Perro cuidado… hay que hacer las cosas con cautela y será entonces cuando llegue la recompensa.

Amor: Deberías ser más confiado/a, a veces la imaginación juega malas pasadas.

Consejo de la semana: Esta semana sería muy conveniente que llevaras un cuarzo rosa, hará que la armonía reine en ti.

Escorpio

Salud: Presta especialmente atención en las articulaciones, no sólo esta semana, sino todo el mes…

Dinero: Mucho estrés y responsabilidad te deja especialmente cansado/a. Tu recompensa está por llegar antes de lo que crees.

Amor: Momento perfecto para plantearse dar un paso más. No dudes, es tu momento.

Consejo de la semana: Intenta tocar durante toda esta semana algo de color plata, o llévalo consigo. Te dará la fuerza que necesitas.

Sagitario

Salud: Semana especialmente intensa, cuida tus nervios. No hay de que preocuparse.

Dinero: En el ámbito laboral, tendrás que tener especial cuidado con alguno/a de tus compañeros/as. Podrían ponerte la zancadilla.

Amor: A lo que el amor se refiere, es mejor que dejes las cosas como están de momento, o eso que tanto te preocupa no llegará a arreglarse. Paciencia.

Consejo de la semana: Sería conveniente prender una barrita de incienso antes de irse a dormir.

Capricornio

Salud: : Tus problemas de estómago seguirán por un tiempo. Préstales mayor atención.

Dinero: Semana intensa pero satisfactoria en el terreno laboral. Tus propósitos económicos no tardarán en llegar… ¡Suerte!

Amor: Momento de reflexión y madurez. Todo llegará si cuidas lo que tienes.

Consejo de la semana: Esta semana procura llevar algo de color azul, serenará tus preocupaciones.

Acuario

Salud: Semana dura para ti, pero al final todo saldrá bien. No sufras más…

Dinero: En el terreno económico será una muy buena semana. Permítete el poder regalarte un capricho. Lo mereces.

Amor: En lo relacionado al amor y sentimientos, no es la semana más apropiada para hacer ningún tipo de reproche ni pedir… intenta serenarte y todo irá como quieres.

Consejo de la semana: Esta semana los astros piden para ti relajación. Es lo que tu cuerpo y mente piden es estos momentos.

Piscis

Salud: La vista es lo que ahora debe preocuparte. No lo dejes para otro momento.

Dinero: Deberás enfrentar esta semana tus mayores miedos en el terreno laboral. No te agobies, todo será para bien.

Amor: Deja tus miedos a un lado Piscis, intenta serenarte y verás como ves la luz al fin.

Consejo de la semana: Sería muy bueno esta semana que llevaras contigo algo de color morado. Aplacará tus miedos.

