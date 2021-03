Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Rodéate de flores para que te den vitalidad.

Salud: Estos días sentirás que tienes la cabeza en otro sitio. Céntrate. Tu organismo no precisará demasiados cuidados o atenciones.



Dinero: Semana de gran tranquilidad laboral. Será un periodo de tiempo libre de preocupaciones en este terreno.



Amor: Disfrutarás de una semana de plenitud con tu pareja. Si no la tienes, es una semana estupenda para encontrar un nuevo amor. Encontrarás pocas satisfacciones sentimentales. Ten paciencia. Ver más sobre Aries…

Tauro

Lleva una cinta lila para abrir tu parte sensitiva.

Salud: Tal vez te sientas más decaído de lo normal. Nada debe preocuparte en estos momentos. Vive feliz.



Dinero: Tu falta de autoestima te provocará algunos problemas. No olvides lo que vales. Se presenta una semana propicia para lograr la estabilidad.



Amor: Aclara tus ideas sin prisa, de lo contrario, corres riesgo de equivocarte. Las personas con quienes te relacionas te sorprenderán. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Date un baño relajante con aroma de vainilla.

Salud: Disfrutarás de una magnífica semana a nivel físico y mental. Tu cuerpo y tu mente alcanzarán una sintonía perfecta. Disfrútala.



Dinero: Es un estupendo momento para invertir en eso que tanto deseas. Dinero: Tendrás que estar muy pendiente de las decisiones de los demás.



Amor: Tendrás la seguridad de estar compartiendo felizmente tu vida con tu media naranja. Alguien se interesará bastante por ti. Averigua los motivos. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Lleva durante toda la semana algo de color plateado.

Salud: Llevas tiempo con las mismas molestias, y, aunque no son graves, deberías prestarles más atención. Es la ocasión idónea

para desechar los hábitos nocivos.



Dinero: Recibirás una muy buena noticia relacionada con tus finanzas. Deberías ser más generoso con quienes te dan su apoyo.



Amor: Necesitas tomarte un respiro. Tu sacrificio tendrá recompensa. Te van a presentar a

una persona que despertará la pasión en ti. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Guárdate dos hojitas de laurel en bolsillo.

Salud: Semana de incertidumbre para ti. Ten cuidado con los nervios o podrían jugarte una mala pasada. La tranquilidad será la tónica dominante durante estos días.



Dinero: Desilusión por un deseo incumplido. Te espera algo mejor. Intenta ser un poco

más desprendido. Sabrán agradecértelo.



Amor: Llevas tiempo dándole vueltas a algo y ahora darás con la solución. Alguien intentará jugar contigo. No se lo permitas o sufrirás por ello.. Ver más sobre Leo…

Virgo

Haz una lista de todo lo bueno que tienes.

Salud: Valora los problemas en su justa medida. Todo tiene

solución. Será excelente, pero sigues teniendo pendiente la asignatura del tabaco. Ha llegado la hora de que lo dejes.



Dinero: Semana sin cambios importantes en todo lo que a la economía se refiere. Los consejos de tus allegados serán fundamentales para que saques buen rendimiento a tu dinero.



Amor: La envidia podría enturbiar tu relación. No lo permitas. Te encontrarán irresistible

gracias a que tu autoestima está cada vez mejor. Debes seguir así de seguro de ti mismo. Ver más sobre Virgo…

Libra

Prende una vela antes de dormir para buscar la paz.

Salud: Hacer deporte no te vendrá mal para eliminar tensiones.

¡Adelante! La alimentación ha sido y será siempre tu mejor aliada.

Dinero: Tus proyectos están a punto de hacerse realidad. Tanto esfuerzo tendrá su recompensa. No dejes que los diferentes puntos de vista perjudiquen tus negocios.

Amor: Tu pareja y tú queréis dar un paso más para consolidar la relación. ¡Adelante!. Da rienda suelta a tus necesidades de afecto. Sé más expresivo. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Atrae la suerte

con unas hojitas de laurel

Salud: Esta semana te sentirás con especial vitalidad. Sácale partido. Podrían surgir pequeñas molestias en la garganta.



Dinero: Surgirán ciertos imprevistos que te traerán de cabeza esta semana, pero podrás con todo. Quienes dependan de ti económicamente deberán poner de su parte.



Amor: Un bonito y cariñoso detalle de tu pareja hará que todo florezca de nuevo. Harás importantes declaraciones de afecto. Mide las palabras. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Viste de verde durante esta semana.

Salud: Disfrutarás de esa semana tranquila que tanto necesitabas. El estómago será la región más delicada. Evita comer demasiado.



Dinero: No es bueno pensar continuamente en la economía con preocupación, sobre todo, si no hay motivos. Algunos asuntos deberán resolverse o se complicarán.



Amor: Estos días se resumen en dos palabras: armonía y amor. Encontrarás respuesta

a tus inquietudes si te armas de valor. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Guárdate en el bolso una piedra de río.

Salud: Los dolores de cabeza te torturan estos días. También pasarán. Bastará con seguir como hasta ahora para que estés en forma.



Dinero: Semana de inquietud laboral, pero no dejes que los nervios te hagan ver más de lo que hay. Realizarás algunos préstamos que más adelante te devolverán.



Amor: Notarás algunos cambios en tu relación que no te gustan. No te calles. Tus familiares intentarán entrometerse en cuestiones que no son de su incumbencia. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Guárdate en el bolso una piedra de río.

Salud: Demasiada vida sedentaria no es nada buena. Ponte el chándal y sal a la calle. Tus defensas responderán a cualquier agresión

natural fruto del invierno.



Dinero: Si quieres conseguir tu objetivo, deberás esforzarte un poco más. Estarás en racha con los juegos de azar, pero no abuses de ellos.



Amor: Es tu semana, aprovecha para hacer cosas nuevas con tu pareja. Los dos lo vais a agradecer. Desconfía siempre de las declaraciones grandilocuentes, porque no son realmente sinceras. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Enciende incienso por la noche antes de dormir.

Salud: Ten mucho cuidado con las corrientes de aire. Podrás hacer las

actividades que te propongas, con moderación.



Dinero: No dejes pasar las oportunidades que te ofrecen para ascender profesionalmente. Dinero: Utiliza tus dotes de comunicación para mejorar en el trabajo.



Amor: Si no actúas y das más de ti, tu pareja se irá alejando poco a poco y ya no habrá retorno. Tus puntos de vista serán respetados por tu pareja. Habrá armonía y entendimiento. Ver más sobre Piscis…