Como cada semana te traemos las principales novedades relacionadas con el horóscopo. En las siguientes líneas podrás descubrir todo lo que te va a deparar tu signo del horóscopo en temas tan importantes como el amor, la salud o el trabajo. ¿Conoceré a mi pareja esta semana? ¿Conseguiré un aumento de sueldo en mi trabajo? ¿Mejoraré de la alergia? Estas son algunas preguntas que tendrán respuesta a continuación.

No olvidemos, además, que esta semana ya entramos en junio y este cambio repercute también en el Horóscopo. ¡No te lo pierdas!

El signo de la semana es ESCORPIO

Aries

Un aries desconoce el miedo a la hora de iniciar un proyecto, ya sea de ámbito personal como profesional. ¡Emprendedores por naturaleza!

Salud: Cuídate de los cambios de temperatura, especialmente durante la noche. ¡Hay peligro de resfriados!

Dinero: Llevas una temporada con altibajos, pero poco a poco irás remontando esta situación y conseguirás una importante mejora.

Amor: Semana tranquila en el amor. Es buen momento para conocer a una posible pareja. ¡No te cierres puertas!

Trabajo: Se presentan interesantes novedades en este aspecto. ¡Prepara tu currículum porque llegarán buenas noticias!

Tauro

Sinónimos de constancia y lealtad. No es fácil ganarse a un tauro, pero si lo haces, lo tendrás para toda la vida.

Salud: Esta semana tendrás una salud de hierro. Sigue cuidándote como hasta ahora que está repercutiendo positivamente en tu vida.

Dinero: Empezarás junio con buenas noticias, algo que llevas esperando desde hace tiempo se hará realidad.

Amor: Debes cuidar tu temperamento en tu relación de pareja y es que te conviene contar hasta 10 antes de exponer tus pensamientos.

Trabajo: Semana tranquila y sin sobresaltos.

Géminis

Son complicados debido a la constante necesidad de evolucionar y mejorar. ¿Te atreves con un géminis?

Salud: Mala. Cuida mejor la alimentación.

Dinero: Estás en un buen momento y todo indica que seguirás igual.

Amor: No seas tan exigente con tu pareja. Valóralo como se merece.

Trabajo: Si no estás contento con tu empleo plantéate un cambio de rumbo.

Cáncer

Una de las máximas de todo cáncer es dar excesiva importancia al pasado.

Salud: Excelente. Tanto esfuerzo tiene su recompensa. Sigue cuidando la alimentación y sigue haciendo ejercicio físico. ¡Lo estás haciendo muy bien!

Dinero: No pasarás por tu mejor momento, pero tienes margen. ¡No te agobies por una mala racha!

Amor: Pasión. Aprovecha esta semana.

Trabajo: Aprovecha la oportunidad y demuestras que eres válido para aquello que te planteen en el ámbito laboral.

Leo

Líder natural que destaca por su personalidad y capacidad para eclipsar la atención.

Salud: ¿Te has olvidado de hacer deporte? No olvides los numerosos beneficios de practicar deporte de forma regular. ¡Te sentará genial!

Dinero: Disfruta de tus ahorros y no seas tan “agarrado”.

Amor: Esta semana vas a captar la atención de personas que no te imaginas. ¡Tu capacidad para seducir no entiende de límites!

Trabajo: Tendrás una semana sin sobresaltos en el trabajo.

Virgo

Un virgo es lógico y resolutivo, una de esas personas que no se complican y que destacan por ser prácticas.

Salud: Debes cuidar tus subidas y bajadas de peso. Quizá hacer deporte es lo que necesitas.

Dinero: Aunque no pases por tu mejor momento, tienes ideas y proyectos que te ayudarán para mejorar tu economía. ¡Aprovecha ese don natural que tienes para emprender!

Amor: Excelente. Disfruta de esta racha porque, en el amor, no siempre se está en el mejor momento.

Trabajo: Se esperan cambios en los próximos días. En principio, hablamos de cambios positivos.

Libra

Libra necesita que haya un equilibrio absoluto en su vida para ser felices. Quizá son algo indecisos y les cuesta salir de su zona de confort.

Salud: Después de un tiempo arrastrando algunos achaques, parece que, poco a poco, vas recuperando tu salud. ¡Ya era hora!

Dinero: Estás en un buen momento económico y quizá es momento de comprar algo que te haga ilusión. ¡No te lo pienses tanto!

Amor: Semana tranquila y sin novedades importantes. Disfruta de tu pareja.

Trabajo: Sin novedades esta semana.

Escorpio

Hablar de Escorpio es hablar de intensidad y pasión en todo lo que hace. Para bien… ¡o para mal!

Salud: Óptima

Dinero: Tendrás que afrontar una serie de gastos inesperados esta semana.

Amor: Vigila los celos. Tu fuerte carácter puede perjudicarte en tu relación de pareja.

Trabajo: Llegarán buenas noticias relacionadas con tu trabajo. ¿Quizá una mejora del contrato?

Sagitario

Sociales, alegres y con una gran confianza en sí mismos.

Salud: Protégete del sol esta semana. Las altas temperaturas pueden hacer mella en tu piel.

Dinero: No tendrás problemas con el dinero, pero vigila los gastos superfluos.

Amor: En los próximos días tendrás una cita que, posiblemente, cambie tu vida.

Trabajo: Estarás muy bien considerada en tu empresa y es posible que tengas un ascenso próximamente.

Capricornio

Son honestos y tienen la imperiosa necesidad de rodearse con gente auténtica. Odian a las personas falsas.

Salud: : Excelente.

Dinero: Gastas demasiado en caprichos.

Amor: Tu exigencia hace complicada tus relaciones, especialmente a la hora de conocer a nuevas personas.

Trabajo: Si estás buscando trabajo tienes que aprovechar cualquier oportunidad que te aparezca.

Acuario

Destacan por su popularidad y por su don de gentes innato. Son la compañía que desea cualquiera.

Salud: ¿Cuánto hace que no te haces un chequeo? Es el momento.

Dinero: Llevas un tiempo ahorrando. Quizá sea el momento de darte un capricho… ¡pero sin pasarte!

Amor: Evita discusiones innecesarias con tu pareja.

Trabajo: Sin altibajos ni cambios importantes esta semana.

Piscis

Idealista, soñador, imaginativo…. Así es un piscis de manual. ¿Te atreves a conocerlos?

Salud: Si tienes alergia se presenta una semana un poco movida, así que pon remedio para evitarlo.

Dinero: Excelente.

Amor: Semana idílica en el amor.

Trabajo: Tendrás que ser más práctico en tu labor y es que muchas veces te dejas llevar por el idealismo.

